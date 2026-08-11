Informe señala que expríncipe Andrés tendrá un funeral real pese a perder sus títulos

Andrés, exduque de York, sigue el ataúd de la reina Isabel II, adornado con un estandarte real y la corona del estado imperial y tirado por un carruaje de artillería a caballo real de la tropa del rey, durante una procesión desde el Palacio de Buckingham hasta el Palacio de Westminster, en Londres el 14 de septiembre de 2022.

MIAMI.- Un informe publicado por el Daily Mail reveló que el expríncipe Andrés contará con un funeral real pese haber perdido sus títulos y privilegios por demostrarse los vínculos que tuvo con Jeffrey Epstein.

Según lo publicado por el tabloide británico el 8 de agosto, el nombre de Andrew Mountbatten-Windsor permanece en una lista secreta en la que el Gobierno especifica los miembros de la familia real que contarán con ceremonias fúnebres de alto perfil.

Funerales reales

Los sepelios son organizados con años de antelación y se conocen como Planes Puente debido a que cada funeral de un miembro lleva el nombre de un famoso puente de Reino Unido.

"Cuando la reina Isabel falleció el 8 de septiembre de 2022, se puso en marcha la Operación Puente de Londres. Este plan, creado ya en la década de 1960 y revisado periódicamente, detallaba los protocolos ceremoniales y las medidas de seguridad necesarias para gestionar su muerte en el Castillo de Balmoral y trasladar su cuerpo de vuelta a Londres de forma segura. Cuando su esposo, el príncipe Felipe, falleció el año anterior, se puso en marcha la Operación Puente de Forth", reseña People.

Sobre el funeral de Andrés, el informe revelado estima que se celebre en la Capilla de San Jorge antes de que sea enterrado en el Cementerio Real de Frogmore, un cementerio privado de 13 hectáreas en Home Park, Windsor.

"En cuanto a los portadores del féretro, en el caso de Andrew, se cree que podrían ser invitados a participar en la ceremonia oficiales de la Marina Real. Andrew sirvió activamente en la Marina Real desde 1979 hasta 2001, incluyendo su participación en la Guerra de las Malvinas, por la que recibió la Medalla del Atlántico Sur con roseta", agrega el magazine.