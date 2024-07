Aseguran que Cazzu no desea la nacionalidad mexicana para su hija

"Ahora, el programa 'Chisme no Like' ha revelado información actualizada sobre la situación de Cazzu y su hija Inti, donde revelaron que Cazzu y su bebé están viviendo en Argentina, lejos de Christian Nodal, quien actualmente está de gira", publicó Milenio.

"Fue durante el programa Chisme No Like que los presentadores revelaron que supuestamente existirían problemas en relación a los papeles de Inti, especialmente sobre su pasaporte. Supuestamente, la cantante argentina no querría que su hija Inti cuente con un pasaporte mexicano, enfatizando que por nada del mundo Cazzu quiere que su hija sea mexicana", agregó el periódico mexicano.

Relación de Cazzu con su hija

Según el programa de farándula argentino, la también compositora y productora estaría impidiendo que Nodal pueda tramitar un tipo de documento que le dé a su hija la nacionalidad mexicana.

"No es mexicana... Cazzu es argentina, la niña es argentina, están bajo las leyes argentinas y seguramente Nodal debe querer que su hija sea mexicana... aparente y alegadamente hay mucho problema para que Cazzu e Inti viajen, porque hay mucho problema de papeleo. Según el círculo íntimo de amigas de Cazzu, ella jura y perjura que jamás lo permitirá, porque Cazzu no quiere que su hija Inti sea por nada en el mundo mexicana, porque la niña es argentina", dijeron en Chisme No Like.

Hasta ahora, sendos artistas no se han pronunciado al respecto.