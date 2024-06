Cazzu reacciona a noviazgo de Christian Nodal

"Los fans notaron una reacción por parte de Cazzu. Como reveló una cuenta de fans, la cantante argentina dejó de seguir a Nodal en Instagram", reportó E! Now Latino a través de un video en el que mostró una captura de lo ocurrido en red social.

Aunque algunos internautas se han mostrado contentos con la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, otros han rechazado el amorío y han señalado al intérprete de haberle sido infiel a la madre de su hija, Cazzu.

Nodal responde a comentarios de infidelidad

Ante las especulaciones, el cantante de De los besos que te di y No te contaron mal publicó un video en redes sociales en el que desmiente que haya hecho alguna acción que lastimara a Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre de pila de la argentina, o mal pusiera a su nueva pareja, la hija del reconocido intérprete mexicano Pepe Aguilar.

"Bueno mi gente, yo sé que muchos hoy se enteraron que oficialmente Ángela y yo tenemos una relación. Y como casi no les gusta el chisme ni andar inventando historias, por respeto a mi expareja, por respeto a mi hija, por respeto a mi actual pareja, quería salir a darles un poco de contexto", inició.

Respeto por Cazzu y noviazgo

En dicho video, Nodal explicó que no solo mantiene un profundo respeto por Cazzu, sino también un aprecio importante pues comparten a su hija, quien señala que es el mejor regalo y recuerdo de su amor, que la vida les pudo dar.

"Primero que nada, Julieta es una persona que amo y que tiene mi respeto para toda la vida. Nosotros somos figuras públicas, somos artistas, pero no estamos blindados a la vida. El amor no siempre funciona. Nuestro ciclo juntos terminó de la mejor manera posible". comentó. "En esa relación jamás existieron terceros, jamás hubo una infidelidad... simplemente a veces el amor no funciona", agregó el cantante.

Nodal y Cazzu informaran a mediados de mayo de 2024 el fin de su romance. Ambos compartieron en redes sociales un comunicado tras casi dos años de relación y una hija en común, que nació el 14 de septiembre de 2023.