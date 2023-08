Aseguran que el actor Rodolfo Sancho no viajará a Tailandia

MIAMI.- La abogada Carmen Balfagón, representante legal en España del cocinero Daniel Sancho y portavoz de su familia, informó en diversas entrevistas que ha dado en España que el actor Rodolfo Sancho no viajará a Tailandia en los próximos días para reencontrarse con su hijo.

Actualmente, el intérprete se encuentra en Fuerteventura, Islas Canarias, donde reside con su pareja Xenia Tostado y su hija Jimena. La portavoz aseveró que la familia no quiere sufrir el acosos de los medios. "Lo que más daño le puede hacer ahora mismo es que los medios de comunicación estén constantemente en la puerta de su casa, él tiene una hija pequeña a la que tiene que explicarle de alguna manera qué ocurre con su hermano, Rodolfo no puede ni sacar al perro, está tan abatido que no quiere que nadie le vea, que te digan que a tu hijo le pueden caer 20 años de cárcel en Tailandia tela, eh", dijo Balfagón al canal Telecinco.