Revelan detalles sobre crimen del hijo de Rodolfo Sancho

No obstante, la hermana de la víctima, Darlin Arrieta, dijo a Telecinco en España que el dinero que Edwin llevaba lo destinaría para comprar un equipo para su clínica, y que parte del mismo también lo usaría durante sus vacaciones.

Aunque el motivo del asesinato aún no está claro, Sancho aseguró que cometió el crimen porque Arrieta lo había obligado a hacer cosas que él no quería. “Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”.

Según lo reseñado por la revista People en Español, los medios tailandeses han reseñado que Sancho confesó que él y el cirujano colombiano se conocieron por una red social hace aproximadamente un año, y que cuando se vieron por primera vez en persona mantuvieron relaciones sexuales. No obstante, el hijo del intérprete español asevera que él no es homosexual y que tiene una novia.

Igualmente, Daniel Sancho, de 29 años y chef de profesión, manifestó que el colombiano lo había amenazado con hacer públicas imágenes íntimas de ellos cuando él decidió poner fin al contacto que mantenían. Aseveró que sabía que esto provocaría un escándalo mediático porque su padre es una figura pública.

Presuntamente fue esa amenaza la que provocó la tragedia.

“Ese hombre me tenía prisionero y estaba amenazando a toda mi familia. Si no hacía lo que me pedía... Me decía que ya sabía lo que era Colombia y lo que un hombre con 100 millones de dólares era capaz de hacer”, dijo Sancho al programa español El programa de Verano.

Sin embargo, Darlin Arrieta asevera que su familia no conocía al victimario y que Sancho difama a su hermano porque este ya no puede defenderse. "Esta persona está abusando de la ausencia de mi hermano porque no se va a poder defender; Está ensuciando el nombre de mi hermano", dijo a un medio local.

