miércoles 17  de  junio 2026
REALEZA

Aseguran que el príncipe Harry y su familia viajarán a Reino Unido

La pareja tiene previsto realizar este viaje en el marco de los preparativos para los Invictus Games, que se disputarán en julio de 2027 en Birmingham

El príncipe Harry, duque de Sussex, y su esposa Meghan Markle reaccionan mientras asisten a un espectáculo durante una visita al Centro Nacional de las Artes en Bogotá el 15 de agosto de 2024.

El príncipe Harry, duque de Sussex, y su esposa Meghan Markle reaccionan mientras asisten a un espectáculo durante una visita al Centro Nacional de las Artes en Bogotá el 15 de agosto de 2024.

AFP/Raúl Arboleda

LONDRES.- El príncipe Harry, hijo menor del rey Carlos III, viajará en julio al Reino Unido junto a su esposa Meghan y sus dos hijos, en el primer desplazamiento de la familia en cuatro años, informaron el miércoles los medios británicos.

La pareja vive en California desde 2020, tras su ruptura con la familia real, y se desconoce si Harry, Meghan y sus hijos se encontrarán con los reyes Carlos III y Camila.

Lee además
Un nuevo museo dedicado a la cultura juvenil se inaugura esta semana en el barrio londinense de Camden para celebrar, a través de la moda, la música y objetos emblemáticos, las diferentes tribus urbanas británicas en prácticamente un siglo, hasta la actualidad. El denominado Museo de la Cultura Juvenil (Museum of Youth Culture), que presume de ser el primero de su clase en el Reino Unido, abrirá sus puertas al público este sábado -tras múltiples retrasos- con un espacio de 6.500 metros cuadrados y exposiciones rotatorias donde los jóvenes jugarán un papel principal.-
ARTES VISUALES

Nuevo museo celebra contracultura juvenil británica en Londres
La banda infantil PJ Kids. 
ESCENA

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Los dos hijos del príncipe, Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco, vieron a su abuelo, Carlos III, en persona por última vez en 2022, durante las celebraciones del Jubileo de Platino de la reina Isabel II.

La pareja tiene previsto realizar este viaje en el marco de los preparativos para los Invictus Games, que se disputarán en julio de 2027 en Birmingham (centro de Inglaterra), según varios medios, entre ellos la BBC.

Los Invictus Games fueron creados por el príncipe Harry en 2014 para militares y excombatientes heridos, lesionados o enfermos procedentes de alrededor de 25 países.

Harry afirmó a finales de abril en que a pesar de su ruptura pública "siempre" formará "parte de la familia real", durante una entrevista concedida en Ucrania a una cadena de televisión británica.

El hijo menor de la fallecida princesa Diana y su esposa, Meghan Markle, renunciaron a sus funciones oficiales en 2020 tras un desencuentro con la familia real, incluido su hermano, el príncipe William.

Medidas de seguridad

El príncipe también comenzó, y perdió, una batalla judicial en Reino Unido para obtener protección policial, con las mismas condiciones de seguridad de cuando era miembro activo de la familia real.

Harry había expresado anteriormente su deseo de llevar a sus hijos desde Estados Unidos, pero insistía en que era demasiado peligroso debido a la disputa legal sobre su seguridad en el Reino Unido.

Sin embargo, según la prensa británica, al príncipe se le ha confirmado que contará con medidas de seguridad adecuadas para el viaje.

En su entrevista a finales de abril a ITV News, Harry afirmó que no se identifica con que se le describa como "un miembro no activo de la realeza".

"Siempre seré parte de la familia real", afirmó.

El término "miembro activo de la realeza" se utiliza para describir a los integrantes de alto rango de la familia real que desempeñan compromisos oficiales como representantes de la monarquía.

Enrique visitó en septiembre de 2025 a su padre, Carlos III, en su primer encuentro desde febrero de 2024.

Padre e hijo no se habían visto desde esa fecha, cuando Harry hizo una visita relámpago a Reino Unido tras enterarse de que el rey, de 76 años, padecía cáncer, del que no se ha hecho pública su naturaleza, y por el que aún está en tratamiento.

Tras renunciar a sus obligaciones reales y mudarse en 2020 a California con su esposa Meghan, Harry concedió una entrevista a la estrella estadounidense del talk show, Oprah Winfrey, en 2021, insinuando que algunos miembros de la familia real son racistas.

A principios de 2023, Harry publicó sus memorias, "En la sombra", criticando a su hermano William, a su cuñada Kate, y también a Camila, su madrastra.

Cuando Harry perdió en 2025 un recurso ante el Tribunal de Apelación contra el Ministerio del Interior británico sobre sus medidas de seguridad en el Reino Unido, concedió una entrevista a la BBC en la que expresó su deseo de reconciliarse con su familia.

Enrique añadió que "no podía imaginar un mundo en el que pudiera traer de vuelta al Reino Unido a su esposa y a sus hijos".

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Sean Penn dirige película sobre ataque al Capitolio de Estados Unidos

Confirman que princesa heredera de Noruega se sometió a un trasplante de pulmón

María Becerra sobre la maternidad: "No puedo tener bebés de manera natural"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Según la información difundida, la notificación fue comunicada a la pareja el pasado 12 de junio por la Embajada de Estados Unidos en La Habana.
CUBA

EEUU revoca visa a hija de quien fuera mano derecha de Fidel Castro

Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente brasileño Jair Bolsonaro.
Persecución política

Tribunal condena a Eduardo Bolsonaro a cuatro años de cárcel por hacer lobby a favor de su padre en EEUU

Un coche de ICE se encuentra en la entrada del centro de detención Alligator Alcatraz durante una vigilia del Día de la Madre exigiendo que se cierre la instalación, en Ochopee, Florida.
FLORIDA

ICE traslada a inmigrantes de 'Alligator Alcatraz' a otros centros de detención ante riesgo de huracanes

El secretario de Estado, Marco Rubio, durante una audiencia en el Senado de Estados Unidos, el 2 de junio de 2026.
MEDIDA

EEUU advierte a empresa extranjera por "tráfico de propiedades confiscadas" en Cuba

La jueza Marisa Tinkler Méndez y el empresario George Pino.
JUSTICIA

Niegan moción de absolución a empresario George Pino, el juicio continúa

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump saluda a periodistas.
CONGRESO

Trump pide aprobar Ley SAVE y frena voto de confirmación de jefe de Inteligencia

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El nuevo presidente de la Reserva Federal Kevin Warsh en su primera conferencia de prensa al frente del Banco Central.
BANCO CENTRAL

Fed mantiene tasas de interés y habla de alza para fin de año

Oliver Gilbet, comisionado del Distrito 1 de Miami-Dade. 
EL CONDADO MUEVE FICHA

Miami-Dade avanza hacia la expropiación del depósito de combustible clave para PortMiami

La jueza Marisa Tinkler Méndez y el empresario George Pino.
JUSTICIA

Niegan moción de absolución a empresario George Pino, el juicio continúa

Los consumidores en EEUU son un motor de la economía (DLA)
ECONOMÍA

Ventas minoristas en EEUU en mayo superan ampliamente las expectativas