Aseguran que Justin Bieber no quiere ser vinculado con Sean "Diddy" Combs

MIAMI.- No son pocos los artistas que están siendo señalados por sus vínculos con Sean "Diddy" Combs , el magnate del rap que hoy es acusado de tráfico sexual. Sin embargo, uno de los nombres que más ha sonado desde su arresto y acusación formal es el de Justin Bieber , quien fue por muchos años su pupilo.

En medio de la controversia, Bieber ha preferido guardar silencio. No obstante, una fuente cercana al intérprete dijo a Us Weekly que su equipo le aconsejó no pronunciarse al respecto para protegerse y proteger a su familia.