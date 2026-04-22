Aseguran que Kendall Jenner y el actor Jacob Elordi están juntos

Kendall Jenner asiste al 20.º aniversario de L'Oréal Paris Women of Worth en el Museo de la Academia de Cine el 2 de diciembre de 2025 en Los Ángeles, California.

MIAMI.- En las últimas semanas Kendall Jenner y Jacob Elordi han sido vistos interactuando en diversos eventos, lo que ha levantado las sospechas sobre un posible romance. Sin embargo, lo que parecía solo especulación parece haber sido confirmado por una fuente cercana a los famosos.

“Han estado saliendo y conociéndose mejor durante los últimos meses”, le dijo una fuente a la revista People .

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Aunque ni la modelo ni el actor han abordado los rumores al respecto, lo cierto es que fue su presencia en Coachella lo que exponenció las sospechas. Ambos ya habían sido vistos juntos, compartiendo animadamente en eventos anteriores, incluso en fiesta de los Óscar de Vanity Fair.

Romances previos

El último interés amoroso al que se vinculó Kendall fue al cantante puertorriqueño Bad Bunny, con quien mantuvo un romance hasta diciembre de 2023.

Previamente, Jenner había salido con Devin Booker (2020-2022) y se le vinculó sentimentalmente en el pasado con Ben Simmons, Blake Griffin y Harry Styles.

No obstante, en diversas oportunidades ella misma ha manifestado la importancia de mantener sus relaciones alejadas del ámbito mediático.

Por su parte, Elordi parece compartir este mismo ideal en cuanto a sus romances. Sin embargo, el ascenso de su carrera y las estrellas con las que ha sido relacionado, han puesto sus relaciones en el centro de los tabloides.

El protagonista de Cumbres Borrascosas ha sido relacionado con Olivia Jade, Kaia Gerber, Zendaya y Joey King.