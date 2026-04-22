miércoles 22  de  abril 2026
CINE

"Thelma y Louise" en el cartel oficial del Festival de cine de Cannes

La elección de la imagen llega "treinta y cinco años después del preestreno mundial de la película de Ridley Scott el 20 de mayo de 1991 en Cannes"

Susan Sarandon actúa en Coachella 2026 durante el intermedio del show de Sabrina Carpenter.&nbsp;

Susan Sarandon actúa en Coachella 2026 durante el intermedio del show de Sabrina Carpenter. 

Captura de pantalla/ YouTube @Coachella

PARÍS.- Thelma y Louise, las heroínas del filme feminista del director Ridley Scott que protagonizaron Geena Davis y Susan Sarandon, serán los rostros del afiche oficial del 79º Festival de Cannes, revelado el martes.

La elección de la imagen llega "treinta y cinco años después del preestreno mundial de la película de Ridley Scott el 20 de mayo de 1991 en Cannes", recordó el prestigioso festival de cine en un comunicado.

Lee además
Fotografía del 1 de septiembre de 1993 tomada en Singapur que muestra al Rey del Pop Michael Jackson actuando durante su gira Dangerous.
CINE

Fans de Michael Jackson llenan salas de cine por estreno de filme biográfico
Captura de pantalla de una imagen del rodaje de la nueva temporada de The White Lotus, compartida por HBO.
TELEVISIÓN

Confirman que nueva temporada de "The White Lotus" girará en torno al Festival de Cannes

El cartel, en blanco y negro, muestra a Louise, despreocupada con camiseta blanca sin mangas, y a Thelma con gafas de sol negras sobre la nariz y un revólver en su pantalón vaquero, sobre el Ford Thunderbird descapotable en el que huyen de la sociedad y de los hombres que las maltratan, en un intento de recuperar su libertad.

"Temas vanguardistas en 1991 atraviesan Thelma y Louise y resuenan todavía hoy fuertemente", destacó el Festival a propósito del largometraje considerado como "la primera cinta feminista de viaje por carretera".

Este año, el certamen que irá del 12 al 23 de mayo, tendrá 21 producciones en competencia por la Palma de Oro, de las cuales 11 fueron hechas por cineastas que no han debutado nunca en el evento, junto a otros habituales como el reconocido director español Pedro Almodovar.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Zoë Kravitz luce anillo y enciende sospechas de compromiso con Harry Styles

Cuba Nostalgia vuelve a Miami como celebración de la memoria, la cultura y la esperanza

Aseguran que Kendall Jenner y el actor Jacob Elordi están juntos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El secretario de Defensa Pete Hegseth en conferencia de prensa.
MEDIDA

Pentágono elimina para los militares la vacunación obligatoria contra la gripe

El estrecho de Ormuz está bajo control de Irán.
Conflicto

Los talibanes respaldan por primera vez el diálogo de paz entre Irán y EEUU

El presidente de EEUU, Donald Trump. 
Teherán dividido

Trump extiende el alto el fuego hasta que Irán presente propuesta de acuerdo unificada a petición de Pakistán

La representante Sheila Cherfilus-McCormick, demócrata de Florida, comparece ante una audiencia del Comité de Ética de la Cámara en el Capitolio el 26 de marzo de 2026 en Washington, DC.
Escándalo

Renuncia congresista federal por Florida acusada de corrupción, la tercera dimisión en dos semanas

El atacante argentino Lionel Messi, del Inter Miami, escupe agua durante un partido amistoso en Medellín, el 31 de enero de 2026.
FÚTBOL

Abogados en Miami consideran a Messi "cómplice" de AFA en millonaria demanda

Te puede interesar

El estrecho de Ormuz está bajo control de Irán.
Conflicto

Los talibanes respaldan por primera vez el diálogo de paz entre Irán y EEUU
La exconcejala de Hialeah Angélica Pacheco camina acompañada de su esposo a su salida de la Corte, junto a dos personas de su equipo de defensa. 
JUSTICIA

Exconcejala de Hialeah condenada a tres años de libertad condicional

Momentos en el que el exministro de petróleo venezolano Tareck El Aissami es esposado por miembros de la Policía Nacional Anticorrupción.
VENEZUELA

Se inicia con retraso juicio por fraude milmillonario en PDVSA en medio de arreglos de reforma judicial

La representante Sheila Cherfilus-McCormick, demócrata de Florida, comparece ante una audiencia del Comité de Ética de la Cámara en el Capitolio el 26 de marzo de 2026 en Washington, DC.
Escándalo

Renuncia congresista federal por Florida acusada de corrupción, la tercera dimisión en dos semanas

Los dictadores cubanos Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, asistiendo a una sesión del Parlamento cubano en La Habana.
DICTADURA

Raúl Castro pide a las tropas militares "actuar con firmeza" ante cualquier amenaza del enemigo