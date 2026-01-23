viernes 23  de  enero 2026
Aseguran que Nicola Peltz no permitirá que se filtre video de boda con Brooklyn Beckham

La controversia escaló recientemente cuando Brooklyn rompió el silencio en Instagram para lanzar dardos directos contra su madre, Victoria Beckham

Brooklyn Beckham y su esposa, la actriz estadounidense Nicola Peltz Beckham, llegan al estreno de la película Lola en el Teatro Bruin de Los Ángeles, California, el 3 de febrero de 2024.

Brooklyn Beckham y su esposa, la actriz estadounidense Nicola Peltz Beckham, llegan al estreno de la película "Lola" en el Teatro Bruin de Los Ángeles, California, el 3 de febrero de 2024.

AFP/Lisa O'Connor
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Aunque medio internet intenta reconstruir lo sucedido mediante inteligencia artificial, la realidad es que el registro oficial de la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz se ha convertido en el secreto mejor guardado de Hollywood, uno que no parece cercano a salir a la luz.

Según declararon fuentes cercanas a la pareja a Entertainment Tonight, Nicola ha dejado claro que el video original del primer baile jamás "verá la luz del día", manteniendo bajo llave el momento que fracturó la relación con sus suegros.

La cámara corporal de un policía capta la huida de los ocupantes de un auto robado y la persecución a pie de uno de ellos. video
Autoridades publican video de incidente crítico tras robo de vehículo en Homestead
Servando y Florentino se hacen sentir en el Movistar Arena de Chile
Desmienten que Servando y Florentino tengan prohibido entrar a Argentina

La controversia escaló cuando Brooklyn rompió el silencio en Instagram para lanzar dardos directos contra Victoria Beckham. El hijo mayor de la diseñadora y de David Beckham relató cómo su madre interrumpió el primer baile de la pareja de una manera que él mismo describió como profundamente incómoda.

Lo más revelador es que Brooklyn ni siquiera tenía planeado un baile con su madre; a pesar de que la madre de Nicola le sugirió que podría arrepentirse de saltarse esa tradición, él se mantuvo firme en su decisión de evitarlo.

Sin embargo, el protocolo se rompió de la peor manera posible. Cuando comenzó a sonar la canción que los novios habían elegido para su momento especial, Victoria se levantó para bailar con su hijo, interponiéndose en lo que debía ser el debut de los recién casados.

Testigos aseguran al medio que la situación cruzó la línea de lo familiar, ya que Brooklyn sintió que los movimientos de su madre eran excesivamente sugerentes para el contexto, provocando una reacción en cadena que terminó con Nicola saliendo del salón envuelta en lágrimas y varios familiares abandonando la fiesta antes de tiempo.

Para intentar sanar estas heridas, la pareja optó por un "reinicio" emocional en agosto de 2025, celebrando una renovación de votos diseñada para enterrar los fantasmas del pasado.

Brooklyn fue honesto al respecto en sus redes sociales, explicando que este nuevo capítulo buscaba crear recuerdos que les trajeran alegría y felicidad, dejando atrás la ansiedad y la vergüenza que empañaron su boda original.

