Aseguran que O.J. Simpson murió sin pagar deuda impuesta en juicio

Al exdeportista se le ordenó pagar en 1997 pagar 33,5 millones de dólares, luego de que un jurado lo hallara responsable en una demanda por la muerte de Goldman , de entonces 25 años. No obstante, el litigante señaló que Simpson nunca pagó la indemnización y la cifra fue aumentando por los intereses.

"Murió sin penitencia. No quería darle ni un centavo, ni un centavo a Fred, nunca, nada, nunca", dijo Cook a la revista People.

El hombre añadió que en 2022 se renovó la sentencia judicial. "Él debe el estado actual de la sentencia", agregó.

Documentos a los que tuvieron acceso New York Post y Bleacher Report revelan que el también actor de cine y presentador de televisión solo pagó a la familia 133.000 dólares desde el año 97. Para la fecha, el dinero adeudado con intereses es de 114 millones de dólares.

Cook también manifestó que los abogados de Simpson trataron de negociar el dinero de las pensiones que recibía de la NFL y de un fideicomiso, pero no hubo un acuerdo.

Pequeña victoria

Ante las faltas de Simpson, la familia Goldman logró obtener los derechos de un libro que el atleta había escrito titulado If I Did It.

Sin embargo, la familia no se da por vencido y considera contratar abogados en Nevada, Florida y California para evaluar las opciones que tienen ante la muerte de Simpson, quien falleció a causa de un cáncer a los 76 años el 11 de abril.

"Necesitamos conseguir un abogado o varios abogados que se ocupen de esto, personas muy inteligentes para determinar quién es o quién sería, y tomar declaraciones de las personas y/o descubrir quiénes son y qué información necesitamos. Es un gran problema", dijo al referirse a la personas que será el albacea de la fortuna de O.J.

Destacó que todo dependerá de lo que el padre de Ron quiera hacer.

Tras darse a conocer la muerte de Simpson, Fred Goldman dijo a People que la noticia solo le recuerda el tiempo que ha pasado sin su hijo.

"Esto es sólo un recordatorio para nosotros de cuánto tiempo hace que Ron se fue, cuanto tiempo lo extrañamos y nada más que eso. Eso es lo único que importa hoy. Es el dolor desde entonces hasta ahora. No hay nada hoy que sea más importante que la pérdida de mi hijo y la pérdida de Nicole. Nada es más importante que eso", aseveró.