Aseguran que Piqué y Clara Chía quieren casarse

Aunque se desconoce el momento exacto en el que la estudiante de relaciones públicas de 23 años y el exfutbolista catalán de 36 iniciaron su romance, se sabe que se conocieron mientras trabajaban juntos en Kosmos, la empresa de Piqué.

Tras la separación oficial de Gerad y Shakira, la imagen de Clara Chía ha estado presente constantemente en los medios. Incluso, fuentes cercanas a la joven declararon que luego del lanzamiento de Session #53 de Bizarrap y la cantante colombiana, Chía sufrió ansiedad, debido a los presuntos ataques que recibió en redes sociales.

En las últimas semanas, la pareja ha estado más visible e incluso han sido fotografiados en restaurantes y esquiando en La Masella.

Sin llegada al altar

Pese a tener 12 años de relación y dos hijos en común, Shakira y Piqué nunca dieron el gran paso de formalizar su unión ante la ley o en el altar.

Durante una entrevista que concedió al programa 60 Minutes en 2020, con motivo de su presentación en el Super Bowl LIV, Shakira reveló que el matrimonio le daba miedo.

“El matrimonio me aterra. No quiero que me vea como su esposa. Prefiero que me vea como su novia, su amante. Un poco como la fruta prohibida. Quiero mantenerlo alerta, que piense que todo es posible, dependiendo del comportamiento”, comentó la artista.

Recientemente, la intérprete de TQG dijo en la entrevista a N+ que ella, al igual que otras mujeres, soñaba con darle a sus hijos un hogar en el que los padres estuvieran juntos para siempre. Sin embargo, comprendió de una manera amarga que en su caso, ese sueño no sería posible.

“No todos los sueños en la vida se cumplen, pero la vida encuentra una forma de compensarte”, dijo, y añadió que a ella la vida la premió con Sasha y Milan.

