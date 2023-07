Aseguran que Rosalía y Rauw Alejandro terminaron

La noticia sorprende a sus seguidores, pues en marzo la española y el puertorriqueño lanzaron su EP RR, primer disco que realizaron conjuntamente. Y fue justamente con el estreno del video de Beso que los intérpretes anunciaron que estaban comprometidos.

En el audiovisual, Rosalía y Rauw insertaron un clip en el que se ve a la catalana llorar mientras enfocaba un anillo de compromiso.

En una entrevista a la revista GQ, Roisalía había contado cómo fue la propuesta de Rauw Alejandro. “Nos comprometimos de la manera más bonita que me hubiera imaginado que podría existir porque fue en la casa de tu abuela, en la parte más alta del edificio. Empezaron a haber fuegos artificiales y se veía todo Puerto Rico desde allá arriba, y yo no me lo esperaba”, inicia Rosalía.

“Me dijiste: ‘ven, te quiero llevar a un sitio, te quiero llevar a un sitio’; y te seguí, yo pensando de lo más inocente ‘vale, vamos’. Y de golpe empezaste a buscar algo, pero no lo sacabas”, agrega, mientras Rauw ríe y le explica que la caja del anillo se le había atorado en el bolsillo.

La intérprete de Motomami recuerda que no entendía la situación y señaló que estaba tan nerviosa que no recordaba todos los detalles.

“Te arrodillaste, creo. Y entonces como estaba arrodillado buscando algo en el bolsillo y yo pensaba: ‘¡Qué! ¿Por qué él está haciendo esto? No me lo puedo creer que me va a dar un anillo’. Entonces, tú me diste un anillo. Y entonces yo me puse a llorar”, explicó entre risas.

FUENTE: REDACCIÓN