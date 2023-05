Rosalía confiesa cómo Rauw Alejandro le propuso matrimonio

“¿Cómo nos comprometimos y quién se lo propuso a quién?”, le pregunta entre risas Rauw a Rosalía.

A lo que la barcelonés responde: “Nos comprometimos de la manera más bonita que me hubiera imaginado que podría existir porque fue en la casa de tu abuela, en la parte más alta del edificio. Empezaron a haber fuegos artificiales y se veía todo Puerto Rico desde allá arriba, y yo no me lo esperaba”, inicia Rosalía.

“Me dijiste: ‘ven, te quiero llevar a un sitio, te quiero llevar a un sitio’; y te seguí, yo pensando de lo más inocente ‘vale, vamos’. Y de golpe empezaste a buscar algo, pero no lo sacabas”, agrega, mientras Rauw ríe y le explica que la caja del anillo se le había atorado en el bolsillo.

La intérprete de Motomami recuerda que no entendía la situación y señaló que estaba tan nerviosa que no recordaba todos los detalles.

“Te arrodillaste, creo. Y entonces como estaba arrodillado buscando algo en el bolsillo y yo pensaba: ‘¡Qué! ¿Por qué él está haciendo esto? No me lo puedo creer que me va a dar un anillo’. Entonces, tú me diste un anillo. Y entonces yo me puse a llorar”, explicó entre risas.

Rosalía y Rauw Alejandro dejaron entrever su compromiso con el lanzamiento de su proyecto musical conjunto RR, disco en el que narran con tres canciones el camino que han recorrido como pareja desde hace tres años.

Fue en el videoclip de la canción Beso donde al final del clip se observa a la cantante española llorando mientras muestra un anillo de compromiso en su mano. Aunque el mensaje estaba implícito, es con esta exclusiva a GQ España que los artistas confirman su compromiso.

