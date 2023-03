Aseguran que Shakira se muda a una isla privada en Florida

Según el periodista Alex Rodíguez, la barranquillera aspira a mudarse definitivamente a Estados Unidos en abril, con sus hijos Sasha y Milan. Pero, aunque posee una lujosa mansión en Miami Beach , la misma no cuenta con la privacidad que la artista aspita tener en este nuevo comienzo.

La propiedad actual posee un patio con una piscina que tiene acceso a un muelle, el cual está a la vista de paparazzi y sus vecinos. Tras los turbulentos meses que la familia ha enfrentado, Shakira desea que su nueva vida no esté al alcance de la prensa.

"Está interesada en otra casa, que está muy cerca de allí. No es de acceso público, está situada en un área privada, concretamente en una pequeña isla, y es propiedad de un empresario indio", aseguró el periodista según reseñó la revista People.

Asimismo, Rodríguez agregó que Shakira estaría en busca de una propiedad cerca de la casa de una de sus mejores amigas.

Igualmente el corresponsal de El programa de Ana Rosa en España aseveró que la propiedad actual de Shakira no muestra indicios de renovación, por lo que la teoría de no vivir ahí toma aún más fuerza.

"Hemos estado allí y la casa no está pintada, la piscina no tiene mantenimiento... Está todo paralizado, no parece que vaya a recibir a nadie...Tan solo trabajan los jardineros".

La mansión de Shakira en Miami Beach fue comprada por la artista en 2001 por un monto de $3.4 millones. Desde entonces, la propiedad ha visto aumentar su valor, un punto a favor para la colombiana pues recibiría una gran ganancia.

