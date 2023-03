Shakira y BZRP reciben récord Guinness por " Sessions 53"

BZRP Music Sessions Vol.53 se transmitió 14.393.342 veces en Spotify el 12 de enero de 2023, día en el que se estrenó la canción, y acumuló 80.646.962 reproducciones en Spotify, lo que representa el sexto número más alto de reproducciones en una semana.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Guinness World Records (@guinnessworldrecords)

Michael Empric, adjudicador oficial de Guinness World Records, entregó a Shakira y Bizarrap sus certificados en el camerino de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Minutos después, los artistas latinoamericanos interpretaron por primera vez en vivo el popular tema.

BZRP Music Sessions #53 debutó a Shakira y Bizarrap en el No. 9 en el Billboard Hot 100 de EE. UU. el 28 de enero de 2023, lo que convirtió a la barranquillera en la primera vocalista femenina en debutar en el Top 10 del Billboard Hot 100 con un tema en español.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Tonight Show (@fallontonight)

Shakira también se convirtió en poseedora de los títulos de récord de: la primera artista femenina en reemplazarse a sí misma en el No. 1 en la lista de Billboard de Latin Airplay; la artista femenina con la mayor cantidad de No. 1 en la lista de Billboard de Latin Airplay (18); la artista femenina con la mayor cantidad de semanas acumuladas en el No. 1 en la lista de Billboard de Hot Latin Songs (67); la artista femenina con la mayor cantidad de 10 éxitos principales en la lista de Billboard de Hot Latin Songs (33); la artista femenina con la mayor cantidad de 10 éxitos principales en la lista de Billboard de Latin Airplay (35); la artista femenina con la mayor cantidad de No. 1 en la lista de Billboard de Latin Pop Airplay (21); la artista femenina con la mayoría de los 10 éxitos principales en la lista de Billboard de Latin Pop Airplay (39); la mayor cantidad de No. 1 en la lista de ventas de canciones digitales latinas de Billboard (13); la artista femenina en liderar la mayor cantidad de listas de Billboard con una canción en español (15).

Con este nuevo reconocimiento que la cantante ahora suma diecisiete títulos de récord de Guinness World Records.

Igualmente, el Dj y productor Bizarrap se convirtió en el primer argentino en alcanzar el puesto número 1 en las listas de música globales combinadas, una hazaña que ahora ha logrado dos veces en solo los últimos siete meses- primero con una carrera número 1 de dos meses con Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52, y ahora nuevamente con el récord Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53.

La revista Rolling Stone aseguró que Bizarrap es: "uno de los artistas latinoamericanos más reproducidos en el mundo".

FUENTE: REDACCIÓN