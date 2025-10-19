Aseguran que Tom Cruise y Ana de Armas ya no están juntos

MIAMI.- Al parecer el apasionado romance entre Tom Cruise y Ana de Armas llegó a su fin tras darse cuenta de que no estaban hechos para una relación duradera, según reporta la prensa especializada.

La pareja se convirtió en el centro de atención a principios de este año tras ser vistos paseando por Londres y disfrutando de paseos en helicóptero juntos. Sin embargo, fuentes revelaron la relación entre Cruise y De Armas se vio afectado por la presión del trabajo y la Cienciología.

La estrella de acción y la actriz parecían ser la pareja más electrizante de Hollywood hace apenas nueve meses, cuando despertaban por primera vez rumores de romance luego de ser vistos en el Soho de Londres, donde pidieron comida para llevar el Día de San Valentín.

Pero según informes, el actor de Top Gun solo estaba hablando de un proyecto cinematográfico con ella. En mayo, fue elegida para su película Deeper, pero para entonces, ya habían desatado rumores de relación al ser vistos viajando juntos en su helicóptero.

Aunque nunca aparecieron juntos en la alfombra roja, Cruise la llevó como acompañante a la celebración del 50.º cumpleaños de David Beckham, donde bailaron y se tomaron de la mano con cariño. Para entonces, fuentes cercanas afirmaban que eran "inseparables", ya que fueron fotografiados paseando por Hyde Park con los perros de ella. También visitaron juntos el estadio de Wembley para asistir a un concierto de Oasis antes de partir hacia España en un jet privado.

Cruise y de Armas ya estaban considerando casarse y, según se informa, estaban en el proceso de comprar juntos casas de un millón de dólares. Pero, a pesar de los esfuerzos de Cruise por cortejar a De Armas, se ha revelado que han tomado caminos separados.

Según el Daily Mail, una fuente declaró que la pareja se dio cuenta de que "era mejor ser solo amigos" y que, al parecer, habían tenido algunos "problemas inquietantes" en su relación.

Una fuente dijo: "Tom y Ana lo pasaron bien juntos, pero su tiempo como pareja ha llegado a su fin. Seguirán siendo buenos amigos. Simplemente se dieron cuenta de que no iban a durar mucho".

Otra fuente declaró al medio que su relación fracasó porque "no lograron entenderse como pareja". El informante explicó que Cruise y De Armas "se dieron cuenta" de que "debían mantener la profesionalidad", y añadió que "querían salvar el futuro de su amistad y de su película".

"Se juntaron para ver si podían trabajar juntos, y eso se convirtió en algo más, algo que ninguno de los dos esperaba", dijo la fuente, que insistió en que es natural: "Como en cualquier buena película, todo llega a su fin, y ese fue el caso de Tom y Ana".