Aseguran que Yolanda Saldívar quiere trabajar con Shakira

"De acuerdo con varios medios, la mujer -que actualmente tiene 63 años de edad- dijo en una entrevista para la BBC que su principal objetivo es reinsertarse con normalidad en la vida laboral. Y, en el futuro, le encantaría conocer a la intérprete de Pies descalzos y convertirse en su mano derecha, como lo hizo cuando estuvo al lado de Selena", agregó la cadena.

Hasta ahora, ni Shakira ni el equipo de la colombiana se han pronunciado al respecto.

Declaraciones de Yolanda Saldívar en serie

Lo que sí es un hecho fueron las declaraciones que ofreció Yolanda Saldívar en la serie Selena & Yolanda: The Secrets Between Them, que vio la luz el 17 de febrero en la plataforma Oxygen.

"Después de tantos años, creo que es hora de contar la verdadera historia. Mi familia reunió las pruebas y mostró diferentes versiones de lo que estaba sucediendo", declaró la convicta en la producción audiovisual, de acuerdo con información reseñada en People en Español. "Estaba asustada. Estaba atemorizada. Conocía sus secretos. Y creo que la gente merece conocer la verdad", agregó Saldívar, quien ha mantenido su inocencia.

Yolanda tenía 35 años, cuando en 1995 fue declarada culpable del asesinato en primer grado de Selena Quintanilla. Tras el suceso -ocurrido en la habitación de un hotel de Corpus Christi, Texas- Saldívar fue sentenciada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional a partir del 30 de marzo de 2025.