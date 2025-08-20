miércoles 20  de  agosto 2025
SUCESOS

Asesinan a Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, en México

Barajas recibió amenazas del CJNG en julio de 2023 a través de un letrero, cuando se iba a presentar en la Feria de Baja California

Barajas recibió amenazas del CJNG en julio de 2023 a través de un letrero, cuando se iba a presentar en la Feria de Baja California

Barajas recibió amenazas del CJNG en julio de 2023 a través de un letrero, cuando se iba a presentar en la Feria de Baja California

Captura de pantalla/ Instagram/ @ernestobarajasoficial

GUADALAJARA.- Un cantante de música regional mexicana, que en su repertorio tenía canciones dedicadas a bandas del narcotráfico, fue asesinado a balazos este martes en la localidad de Zapopan, en el oeste de México.

Ernesto Barajas, perteneciente al grupo Enigma Norteño, fue asesinado dentro de un estacionamiento, informaron autoridades.

Lee además
david y victoria beckham enfrentan la ausencia de brooklyn durante vacaciones en megayate
CELEBRIDADES

David y Victoria Beckham enfrentan la ausencia de Brooklyn durante vacaciones en megayate
andres tovar defiende a maite perroni en medio de polemicas por rbd
FAMOSOS

Andrés Tovar defiende a Maite Perroni en medio de polémicas por RBD

Varios intérpretes de esos temas, conocidos en México como narcocorridos, han sido blancos de la violencia del crimen organizado. A finales de mayo, cinco integrantes del grupo Fugitivo fueron hallados asesinados.

"Desde el momento en que se tuvo el conocimiento del fallecimiento de la persona referida, la Fiscalía del Estado inició los trabajos de investigación correspondientes para esclarecer los hechos", dijo la fiscalía a la AFP.

La víctima se encontró dentro del lugar cuando dos sujetos llegaron en motocicleta y dispararon varias veces en su contra, según la policía de Zapopan.

En la agresión murió otro hombre y una mujer resultó lesionada en una pierna.

La agrupación Enigma Norteño tiene cuatro millones de oyentes mensuales en Spotify.

Entre su repertorio figuran temas dedicados a personajes del narcotráfico como "¿Van a querer más?", dedicado a Nemesio Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones del narcotráfico más poderosas de México.

O "Los Chapitos", dedicado a los hijos de Joaquín "Chapo" Guzmán, actualmente preso en Estados Unidos.

Según versiones de la prensa mexicana, Barajas recibió amenazas del CJNG en julio de 2023 a través de un letrero, cuando se iba a presentar en la Feria de Baja California.

Los narcocorridos han generado polémica en México. La agrupación Los Alegres del Barranco fue acusada de apología del delito a finales de marzo por haber interpretado una composición que ensalzaba a Oseguera.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

DY regresa a los escenarios en Billboard Latin Music Week 2025

Rapero del grupo Kneecap comparece ante la justicia británica

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Lisa Cook, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal.
CASA BLANCA

Trump exige la renuncia por corrupción de directiva de la Reserva Federal

El destructor de misiles guiados de la clase AI Arleigh-burke USS Kidd (DDG 100). 
VENEZUELA

EEUU envía tres buques de guerra cerca de las costas de Venezuela, Maduro moviliza las milicias

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
NARCOTRÁFICO

EEUU despliega avión P-8 Poseidon hacia Venezuela

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
SEGURIDAD

EEUU preparado para usar todo su poder con el fin de  frenar el "flujo de drogas" que afecta al país

Kayle Bates.
INYECCIÓN LETAL

Florida ejecuta a un veterano y bate récord de penas de muerte

Te puede interesar

Daniella Levina-Cava, alcaldesa de Miami-Dade. 
ARCAS PÚBLICAS

Daniella Levine Cava halla $66 millones para el presupuesto tras críticas por recortes en cultura y servicios comunitarios

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Todo migrante que aspira a obtener la nacionalidad debe acudir al edificio de USCIS de EEUU. Foto del 8 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.
INMIGRACIÓN

USCIS refuerza sanciones contra el fraude migratorio y reclamos falsos de ciudadanía

El destructor de misiles guiados de la clase AI Arleigh-burke USS Kidd (DDG 100). 
VENEZUELA

EEUU envía tres buques de guerra cerca de las costas de Venezuela, Maduro moviliza las milicias

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, realiza visita en la valla fronteriza que es pintada de color negro para impedir el ingreso de inmigrantes.
NUEVA MEDIDA

EEUU pinta de negro la valla fronteriza, busca elevar la temperatura para impedir el paso de migrantes

Imagen creada del presidente de Estados Unidos Donald Trump y el presidente de la Reserva Federal o Banco Central Jerome Powell.
CONTROVERSIA

Reserva Federal reitera su cuestionable narrativa sobre inflación