Así sonó el "corazón del mundo" en los 500 años de Santa Marta

SANTA MARTA, Colombia.- La playa de El Rodadero no fue solo arena y mar la noche del 29 de julio: se transformó en un escenario donde residentes y visitantes palpitaron al ritmo de tambores ancestrales, fusiones urbanas y memoria compartida. Santa Marta conmemoró sus cinco siglos de historia con la Ceremonia Viva y el concierto Corazón del Mundo, una experiencia sensorial y simbólica que reunió lo sagrado, lo popular y lo contemporáneo en una misma geografía emocional.

El evento, impulsado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia, logró reunir a artistas de distintas latitudes, incluyendo a cien samarios que protagonizaron una puesta en escena sin precedentes. Fue un homenaje a las raíces indígenas, afrodescendientes, hispánicas y árabes que han dado forma a la identidad samaria. La organización fue impecable: cada transición, cada aparición y cada gesto coreografiado revelaban un trabajo meticuloso y respetuoso por exaltar el mestizaje cultural que habita esta urbe caribeña.

Uno de los momentos más simbólicos ocurrió en la apertura, cuando la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani Fonrodona, sorprendió al público siendo parte del cuerpo de baile, participando activamente en el inicio del espectáculo. Su presencia, más allá de lo protocolar, se sintió como un acto genuino de conexión con el arte que impulsa desde su cartera. También asistió la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas y la presidente de ProColombia Carmen Caballero Villa, ambas reforzando la apuesta del gobierno por el turismo cultural como eje de desarrollo.

La narrativa visual y sonora del evento llevó al público por un viaje que conectó lo ancestral con lo contemporáneo. De un lado, las gaitas y tambores de grupos como Los Hijos de la Sierra, Gaiteros de Pueblo Santo, Gaitagua y Kombilesa Mí; del otro, la fuerza de artistas como Ana del Castillo, Adriana Lucía, Wilfran Castillo, Alan Lover y Systema Solar. La música urbana, el folclor moderno y las fusiones electrónicas crearon un tapiz sonoro diverso, reflejo de la identidad plural que define a Santa Marta.

La presencia del presidente Gustavo Petro le dio un tono institucional al acto, pero fue la aparición sorpresa de Carlos Vives —invitado por la agrupación Bomba Estéreo— la que hizo vibrar de emoción al público. Vives, hijo pródigo de esta tierra, fue recibido con vítores y aplausos. Bastó un par de acordes para que la multitud coreara junto a él, como si aquel instante condensara todo lo que Santa Marta ha significado para sus hijos: raíz, nostalgia y orgullo.

El concierto trazó un recorrido sonoro que fue desde los gaiteros tradicionales hasta las fusiones electrónicas de Systema Solar, pasando por la riqueza afrocaribeña de artistas cubanos como la Orquesta Aragón y Daymé Arocena, así como la propuesta de la banda canadiense Okan. El Mediterráneo también tuvo su espacio con un cuadro flamenco vibrante, mientras que los Emiratos Árabes sumaron su color con la presencia escénica de la agrupación Zinat Al Sharjah.

Cada segmento no fue solo un número musical, sino un acto de memoria, un mapa emocional que desde aproximadamente las dos de la tarde y hasta la madrugada conectó a Santa Marta con el mundo. Porque esta ciudad, la más antigua de Colombia, no solo celebra 500 años de historia: celebra también su proyección, su capacidad de reinventarse sin perder el alma, de mirar al futuro sin olvidar su raíz.

Al cierre, más que aplausos hubo abrazos. Miradas cómplices entre generaciones. Y sobre todo, la certeza de que el corazón del mundo sigue latiendo con fuerza en esta orilla del Caribe colombiano.