Astrud Gilberto, vida y carrera en fechas

- 1959: contrae matrimonio con el cantante y guitarrista Joao Gilberto, de quien adopta su apellido, y cuatro años más tarde, la pareja se instala en Estados Unidos.

- 1965: Pone voz en inglés a la célebre canción Garota de Ipanema, de Antonio Carlos Jobim y Vinicius de Moraes. Su versión gana el Grammy a la Mejor grabación del año. El álbum, grabado en Nueva York con Joao Gilberto y el saxofonista estadounidense Stan Getz, se lleva el Grammy al Mejor disco del año. Astrud dejará su esposo por Getz.

- 1972: tras el éxito de Fly me to the moon, se distingue como compositora con su álbum Astrud Gilberto now.

- 1977: Lanza Far Away, título principal de su álbum That girl from Ipanema, con letra de Hal Shaper y cantada en dúo con Chet Baker, su ídolo de adolescente.

- Inicio de los años 1980: giras en Europa, Japón, Canadá y Estados Unidos con su grupo de músicos, especialmente con uno de sus dos hijos, Marcelo Gilberto.

- 1992: Laureada con el Latin Jazz USA Award por el conjunto de su carrera.

- 2001: última aparición pública de Astrud Gilberto, convertida en pintora y defensora de los derechos de los animales.

- 2002: En Nueva York, ingresa en el templo de la música latina internacional, el International Latin Music Hall of Fame.

- 2008: Astrud Gilberto, que vive entonces en Filadelfia (EEUU), es recompensada con un Latin Grammy por el conjunto de su carrera.

