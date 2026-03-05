Lili Estefan y Raúl de Molina se enfrentan en vivo por tema de Cazzu

Cazzu se presenta en el escenario durante los Premios Juveniles 2022 en el Coliseo de Puerto Rico el 21 de julio de 2022 en San Juan, Puerto Rico.

MIAMI.- El plató de El gordo y la flaca se convirtió en el escenario de un intenso debate tras la emisión de la primera parte de la charla exclusiva entre la periodista Tanya Charry y la cantante argentina Cazzu . Durante la transmisión, Lili Estefan y Raúl de Molina mostraron posturas encontradas respecto a la situación de la artista y su reciente separación de Christian Nodal .

La conductora cubana no dudó en posicionar a la intérprete como un símbolo de resiliencia al afirmar que "esta mujer es una bandera para tantas mujeres que han pasado por lo mismo".

Para Estefan, el dolor de una ruptura de este calibre trasciende cualquier estabilidad económica. La presentadora subrayó que "cuando te rompen el corazón de esa manera y tú no ves al padre presente, no hay dinero que calme, señores, ese corazón".

Su insistencia se centró en la importancia de mantener el vínculo familiar por encima del fin del romance. Al respecto, Lili aclaró que "el amor se puede acabar, pero la familia tiene que seguir" y enfatizó que este es el valor más grande que tienen los hispanos en la sociedad.

Por su parte, Raúl de Molina ofreció una perspectiva distinta al señalar que siempre resulta necesario analizar ambas versiones de una misma historia.

El conductor sugirió que "tú no sabes los problemas que tenía Christian Nodal que se separó de ella también", resaltando que es fundamental ver las dos partes del relato.

Si bien coincidió en que el cantante mexicano debe cumplir con su rol paterno, De Molina fue enfático al decirle a su compañera: "tú defiendes a las mujeres, yo no estoy defendiendo a los hombres, pero yo digo que hay dos partes de una historia".

Cazzu se pronuncia

Mientras el debate encendía las redes sociales, las palabras de Cazzu durante la entrevista arrojaron luz sobre su proceso de maduración personal.

La cantante confesó que "yo me arrepiento de muy pocas cosas que he hecho en mi vida" y aceptó con naturalidad que no todos compartan su visión. La artista explicó que "yo no quiero que todo el mundo me ame porque creo que no es real" y destacó la llegada de un nuevo público de mujeres mayores.

Según la intérprete, sale al escenario "y es como un crisol de personas, y la verdad que me llena de felicidad a mí".