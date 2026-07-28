martes 28  de  julio 2026
Producción de armas

Trump y Zelenski dialogan sobre la fabricación de armas en Ucrania, los sistemas de misiles Patriot

El presidente Trump "y yo hablamos sobre las licencias para la producción de interceptores Patriot y otras ideas que podrían ser de ayuda", publicó Zelenski

Un misil tierra-aire MIM-104 Patriot fabricado en Estados Unidos.

Un misil tierra-aire MIM-104 Patriot fabricado en Estados Unidos.

AFP
El presidente Donald Trump conversa con su homólogo Volodímir Zelenski, en una reunión donde dialogaron sobre la autorización de Washington para que Kiev fabrique los sistemas de misiles estadounidenses Patriot, en la Casa Blanca en Washington, el 28 de julio de 2026.

El presidente Donald Trump conversa con su homólogo Volodímir Zelenski, en una reunión donde dialogaron sobre la autorización de Washington para que Kiev fabrique los sistemas de misiles estadounidenses Patriot, en la Casa Blanca en Washington, el 28 de julio de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Ucrania, Volodímir Zelenski, dialogaron este martes, durante una reunión en la Casa Blanca, sobre la autorización de Washington para que Kiev fabrique los sistemas de misiles estadounidenses Patriot para defenderse de ataques rusos.

Zelenski publicó un mensaje en X acompañado de varias fotografías del encuentro, que fue cerrado a la prensa y tuvo lugar horas antes de que ambos líderes participaran en el funeral del senador republicano Lindsey Graham, un destacado defensor de Ucrania en el Congreso estadounidense.

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El ucraniano calificó de "buena" la reunión en el Despacho Oval con Trump, a quien agradeció por la labor conjunta para "proteger las vidas de los ucranianos y promover la paz", y ofreció sus condolencias por el fallecimiento de Graham, "un verdadero amigo de Ucrania".

El presidente Trump "y yo hablamos sobre las licencias para la producción de interceptores Patriot y otras ideas que podrían ser de ayuda. También conversamos sobre diplomacia; es importante revitalizar el proceso diplomático. Nuestros equipos coordinarán los detalles de futuras comunicaciones", escribió Zelenski en inglés.

"Agradezco a Estados Unidos su firme apoyo", concluyó.

"Positiva y productiva"

En un breve mensaje en X, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que la reunión fue "positiva y productiva", al igual que la sostenida poco después entre Trump y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien asistirá también a los funerales de Graham.

El encuentro entre los líderes de EEUU y Ucrania comenzó a las 9:47 hora de Washington (13:47 GMT) y terminó poco antes de las 10:52 (14:52 GMT) cuando el mandatario ucraniano se marchó de la Casa Blanca, según informaron portavoces de la Administración a la prensa.

Los secretarios de Estado, Marco Rubio; del Tesoro, Scott Bessent, y de Guerra, Pete Hegseth, también participaron en la reunión, según las imágenes compartidas en X, donde se pueden ver a los líderes sonrientes posando en el Despacho Oval.

Sistemas adicionales de defensa aérea

Más de cuatro años después del inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, Zelenski continúa presionando a sus aliados occidentales para obtener sistemas adicionales de defensa aérea y munición para hacer frente a los ataques con drones rusos.

Mientras tanto, los esfuerzos de Trump para lograr la paz entre Kiev y Moscú, una de sus principales promesas de campaña, permanecen estancados y sin avances concretos.

Zelenski tiene previsto, antes de abandonar Estados Unidos esta misma noche, reunirse con un grupo de senadores que impulsan una resolución presentada por Graham para endurecer las sanciones contra Rusia.

El senador, muy cercano a Trump, falleció el pasado 11 de julio de una emergencia cardíaca horas después de regresar de un viaje a Ucrania, donde se había reunido con Zelenski.

FUENTE: Con información de EFE

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