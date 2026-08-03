lunes 3  de  agosto 2026
CELEBRIDADES

Incendios forestales en sur de Francia amenazan el viñedo de Angelina Jolie y Brad Pitt

TMZ ha mostrado imágenes que exponen cómo el humo cubre las inmediaciones de la finca y viñedos que rodean a Château Miraval

El actor estadounidense Brad Pitt / AFP

El actor estadounidense Brad Pitt / AFP

AFP/Valerie Macon
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Los incendios forestales que azotan a provincias de España y Francia amenaza la bodega Château Miraval, el viñedo valorado en 164 millones de dólares por el que al día de hoy Brad Pitt y Angelina Jolie mantienen una batalla legal, luego de culminar su polémico divorcio.

La finca se sitúa en Correns, una localidad cercana a la región de la Provenza, la cual se ha visto amenazada por los incendios que avanzan por el sur de Francia.

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TMZ ha compartido imágenes que exponen cómo el humo cubre las inmediaciones de la finca y viñedos que rodean a Château Miraval. No obstante, no se ha reportado que la propiedad por la que el protagonista de Troya pelea haya sufrido algún daño.

Según el portal, los bomberos han hecho uso de helicópteros y camiones para apagar las llamas.

Disputa entre las celebridades

Brad Pitt y Angelina Jolie compraron Château Miraval en 2008 por 28,4 millones de dólares. En esa propiedad, el actor le pidió matrimonio a la protagonista de Maléfica en 2012.

No obstante, tras su ruptura en 2016, el viñedo ha sido el centro de la disputa legal.

El actor demandó a Jolie por 35 millones de dólares en daños y perjuicios, alegando que ella vendió su participación en la propiedad sin consultarle.

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