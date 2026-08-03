lunes 3  de  agosto 2026
MODA

Met Gala 2027 rinde homenaje al diseñador John Galliano

El Met, que tiene la mayor colección de objetos relacionados con Galliano, se convertirá en el primer gran museo que homenajea al artista

Plataforma System expone al diseñador británico John Galliano ofreciendo a estudiantes de máster en moda una clase de creatividad en la sede de Margiela.&nbsp;

Plataforma System expone al diseñador británico John Galliano ofreciendo a estudiantes de máster en moda una clase de creatividad en la sede de Margiela. 

Captura de pantalla/Youtube/System

NUEVA YORK.- La próxima exposición de moda del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Met), que abrirá en mayo de 2027 e inspirará la Met Gala, estará dedicada a la carrera del diseñador británico John Galliano, según anunció este viernes la institución.

La muestra del Instituto de Moda del Met se llamará John Galliano: Horizons y abordará "los extraordinarios logros creativos" del modisto de 65 años, pero también "la conducta derogatoria que alteró fundamentalmente su carrera" y reputación en 2011, a raíz de unos comentarios antisemitas.

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El Met, que tiene la mayor colección de objetos relacionados con Galliano, se convertirá en el primer gran museo que homenajea al artista, a quien describe como "uno de los diseñadores más inventivos e influyentes de las últimas cuatro décadas", indica un comunicado.

A través de prendas, accesorios, bocetos, telas, libros de investigación y materiales de archivo, el Met pretende analizar desde su graduación de la Central Saint Martins en 1984 hasta su trabajo creativo en las casas Givenchy y Christian Dior, y posteriormente Maison Margiela.

Entretanto, invitará "a reflexionar sobre cómo se cruzan el logro estético, la responsabilidad ética y el reconocimiento institucional".

Reflexión

La muestra "aborda directamente la ruptura causada por su conducta antisemita, racista y anti-asiática en 2010 y 2011", que provocó su despido de Christian Dior y de su propia firma, así como su condena por un tribunal de París por insultos sobre raza, religión, etnia u origen.

También tendrá en cuenta "su tratamiento por adicción a sustancias y el reconocimiento público de sus actos años más tarde", detalla.

"En lugar de presentar un relato convencional de caída en desgracia y redención, la galería analizará cómo la memoria, la experiencia, los valores culturales y las circunstancias históricas reconfiguran continuamente la recepción de la obra de un diseñador", sostiene el Met.

La elección del homenaje a Galliano es significativa, puesto que el Instituto de Moda solo ha elegido antes a otros dos diseñadores en vida, Yves Saint Laurent (1983) y Rei Kawakubo (2017), mientras que son mayoría los póstumos, desde Alexander McQueen hasta Karl Lagerfeld.

De acuerdo con The New York Times, Galliano tuvo una reunión a puerta cerrada en el Met en mayo junto a Anna Wintour, la influyente editora de moda que dirige la Met Gala; Andrew Bolton, el curador del Instituto de Moda, y líderes judíos de la ciudad, que parecieron dar su visto bueno.

El homenaje forma parte de una especie de 'retorno' a la vida pública de Galliano tras su cancelación, que incluye también su colaboración con la marca española Zara.

FUENTE: EFE

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