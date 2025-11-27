jueves 27  de  noviembre 2025
Shakira anuncia tres conciertos más en México

Este 2025, Shakira ofreció 12 conciertos en el Estadio GNP Seguros, la mayor cantidad de presentaciones de una misma gira que se han suscitado en el lugar

Shakira actúa un concierto de la gira Las mujeres ya no lloran, en Bogotá.

Shakira actúa un concierto de la gira "Las mujeres ya no lloran", en Bogotá. 

Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Shakira sumó tres nuevas fechas a su gira Las Mujeres Ya No Lloran: los conciertos serán en febrero y en México, una acción con la que la barranquillera consigue superar el récord que ella misma impuso en el país azteca. En total, la intérprete de Antología tendrá 31 fechas.

Los conciertos, confirmados por la productora OCESA, se realizarán en el Estadio Víctor Manuel Reyna de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 21 de febrero, y el 24 de febrero al Estadio Carlos Iturralde de Mérida, en Yucatán. La tercera fecha será en el Estadio GNP Seguros capitalino, conocido antes como el Foro Sol, el 27 de febrero.

Este 2025, Shakira ofreció 12 conciertos en dicho recinto, la mayor cantidad de presentaciones de una misma gira que se han suscitado en el lugar, vendiendo 65.000 boletos por noche. Según OCESA, la colombiana vendió un total de 780.000.

Paso por México

Inicialmente, Shakira solo había pautado siete fechas en su paso por México con la gira en el Estadio GNP Seguros. Sin embargo, agregó cinco conciertos más en una segunda vuelta que se llevó a cabo entre agosto y septiembre en el mismo lugar.

"Es el tour más grande en la historia del país, con presentaciones que rompieron récords históricos de asistencia, venta de boletos y número de fechas consecutivas en estadios", expuso Billboard.

En México, Shakira también marcó otro hito: vendió un millón de boletos de la gira.

