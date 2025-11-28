Surgen detalles sobre confrontación de Ryan Reynolds a Justin Baldoni por Blake Lively

El actor canadiense-estadounidense Ryan Reynolds y su esposa, la actriz estadounidense Blake Lively, asisten al estreno en Nueva York de "It Ends With Us" en el AMC Lincoln Square en Nueva York, el 6 de agosto de 2024.

MIAMI.- Nuevos detalles han surgido sobre una confrontación que se suscitó en la residencia de Ryan Reynolds y Blake Lively en Nueva York, donde el actor encaró al director Justin Baldoni por los comentarios inapropiados que este hacía en el set de It Ends With Us de Blake Lively sobre el peso de la intérprete.

Según información compartida por la revista People , el hecho ocurrió el 25 de abril de 2023, cuando Baldoni visitó el penthouse de la pareja.

En el lugar, Reynolds se desahogó exponiendo lo horrible que era que le preguntara a una mujer por su peso. En el lugar también se encontraba Taylor Swift y Hugh Jackman.

En un correo enviado por el equipo del cofundador de Wayfarer Studios, Jamey Heath, al publicista de Baldoni en julio de 2024, y que fue presentada recientemente en medio de la batalla legal en curso entre las partes, se detalla que durante el episodio Baldoni se mostró avergonzado, se disculpó y lloró.

Batalla legal

Recientemente, se dio a conocer que la contrademanda por difamación de 400 millones de dólares presentada por Justin Baldoni contra Blake Lively ha sido formalmente desestimada por un juez después de que no presentara una reclamación modificada antes de la fecha límite.

El viernes 31 de octubre, el juez de la Corte de Distrito de Estados Unidos, Lewis Liman, firmó una nueva orden en la que se afirma que Baldoni, y sus co-demandantes de Wayfarer Studios habían dejado pasar el plazo después de que el tribunal desestimara su caso en junio.

El juez también declaró haber contactado a todas las partes con una semana de anticipación para advertirles que dictaría sentencia definitiva para concluir el caso.

El revés de Baldoni es el último giro en la saga legal de It Ends with Us, que comenzó en diciembre cuando Lively lo demandó por mala conducta en el set y una campaña de desprestigio en represalia, acusaciones que él ha negado.

La demanda original de Lively sigue en curso.