Taylor Swift y Travis Kelce evalúan lista de invitados a la boda

Travis Kelce y Taylor Swift reaccionan mientras los Edmonton Oilers y los Florida Panthers juegan durante el primer periodo del cuarto partido de la final de la Copa Stanley 2025 en el Amerant Bank Arena el 12 de junio de 2025 en Sunrise, Florida.

MIAMI.- Todo parece indicar que Taylor Swift y Travis Kelce ya están organizando su boda. Sin embargo, la cantante y el deportista de la NFL parece que están reconsiderando algunos aspectos de la celebración, empezando por la lista de invitados.

Según reportó una fuente cercana de las celebridades a Page Six, la pareja al percatarse de la cantidad de personas que podrían asistir, están evaluando realizar algunos ajustes y quizá pasar de una gran celebración a una boda más íntima.

MÚSICA Aterciopelados se prepara para gira por Estados Unidos y Canadá

Aparentemente, Swift y Kelce también han considerado cambiar la locación, y en lugar de optar por una elegante propiedad en Tennessee, sugieren llevarla a cabo en una isla privada.

“Nuestras fuentes dicen que Swift y Kelce están considerando una isla privada como Necker en las Islas Vírgenes Británicas, que es propiedad del magnate inglés Richard Branson”, reseña el artículo de Page Six.

No obstante, el tamaño de la isla seguiría siendo un problema, por lo que evalúan otras opciones en el Caribe.

Preparativos

Tras hacer público su compromiso el 26 de agosto, seguidores de la pareja esperan con ansias conocer más sobre cuándo, dónde y cómo será la boda. No obstante, una fuente cercana a la pareja dijo en días pasados que Taylor y Travis no esperan hacer de su día especial un show mediático.

"Definitivamente será un evento privado, no un espectáculo. Ambos tienen un círculo íntimo de amigos y respetarán su privacidad", dijo el informante a People.

Asimismo, la fuente enfatizó que no se han sentado a planificar el evento y que por los momentos están disfrutando de su etapa como prometidos. “Aún no están planeando la boda. Ahora mismo, solo quieren disfrutar de su compromiso y se tomarán su tiempo”.