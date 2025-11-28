viernes 28  de  noviembre 2025
ARTES VISUALES

El Louvre aumenta el precio de la entrada para visitantes extraeuropeos

Con este incremento espera obtener entre 15 y 20 millones de euros adicionales al año, que se destinarán a problemas estructurales del museo

Visitantes toman fotografías del cuadro Mona Lisa (La Gioconda) de Leonardo Da Vinci, en el Museo del Louvre, en París, el 17 de abril de 2024.

Visitantes toman fotografías del cuadro "Mona Lisa" (La Gioconda) de Leonardo Da Vinci, en el Museo del Louvre, en París, el 17 de abril de 2024.

AFP/Antonin Utz

PARÍS.- El Louvre, el museo más visitado del mundo, aumentará en un 45% el precio de la entrada para sus visitantes extraeuropeos a partir de 2026 para sanear sus cuentas.

A partir del 14 de enero los visitantes de fuera del Espacio Económico Europeo (EEE, que incluye la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein y Noruega) tendrán que pagar 32 euros (37 dólares) para recorrer los 73.000 m² del museo parisino, es decir, 10 euros (11,6 dólares) más que el precio actual.

El aumento fue aprobado el jueves por el consejo de administración del Louvre y se aplicará entre otros a los estadounidenses,el primer contingente de visitantes extranjeros, así como a los chinos, que ocupan el tercer lugar, según el balance de actividad de 2024 del museo.

Según ese documento el Louvre recibió 8,7 millones de personas el año pasado, de las cuales 69% eran extranjeras.

El museo está sumido en la polémica tras el espectacular robo del 19 de octubre.

Problemas en el museo

Con este incremento espera obtener entre 15 y 20 millones de euros (17,3 y 23,2 millones de dólares) adicionales al año, que se destinarán a los "problemas estructurales" del museo, precisó la institución a la AFP.

Según un informe reciente del Tribunal de Cuentas, el Louvre se enfrenta "a una montaña de inversiones que no está en condiciones de financiar", en particular por la falta de una priorización clara de sus numerosos proyectos.

El robo del 19 de octubre también puso de manifiesto "un equipamiento insuficiente en los dispositivos de seguridad", según la investigación administrativa abierta tras el hurto de unas joyas de la corona francesa.

En enero de 2024 el precio de la entrada del Louvre ya había pasado de 17 a 22 euros (19,7 y 25,5 dólares) para todos los visitantes.

Los sindicatos criticaron unánimemente el encarecimiento del precio de la entrada para los no europeos en nombre del "universalismo" del Louvre y del "igual acceso" a sus colecciones..

Las organizaciones sindicales, que denuncian la falta de personal, también se preocupan por la carga adicional que esta nueva tarifa impondrá a los trabajadores, que tendrán que verificar la nacionalidad de los visitantes.

FUENTE: AFP

