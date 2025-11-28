viernes 28  de  noviembre 2025
Kate Middleton promueve proyecto sobre la salud mental infantil

La princesa de Gales anunció una nueva colaboración entre la organización benéfica Anna Freud y el Duchess's Centre for Early Childhood

Kate Middleton saluda a su llegada al palco real en la cancha central para el partido final de tenis individual femenino entre la polaca Iga Swiatek y la jugadora estadounidense Amanda Anisimova en el All England Lawn Tennis and Croquet Club en Wimbledon, el 12 de julio de 2025.&nbsp;

AFP/Kirill Kudryavtsev
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Kate Middleton demostró una vez más su compromiso con la salud mental infantil, al visitar las instalaciones de la organización benéfica Anna Freud, la cual promueve la investigación, formación y tratamiento en salud mental de las infancias.

Durante su visita, la princesa de Gales anunció una nueva colaboración entre la organización y el Duchess's Centre for Early Childhood. La alianza contempla la creación de un programa para fortalecer las habilidades de los profesionales sanitarios que apoyan a las mujeres en los días y semanas posteriores al parto en el Reino Unido.

Importancia del proyecto

Eamon McCrory, director ejecutivo de Anna Freud, manifestó su emoción a la revista People tras la visita:

"Ha sido un día muy importante para nosotros en Anna Freud. La princesa se reunió con grupos de padres, bebés y niños pequeños, y participó en una serie de debates con expertos. El tema del día fue algo muy cercano a ella: el papel crucial de las relacione. Sabemos que las relaciones y conexiones sólidas en la infancia son lo que nos protege de futuros problemas de salud mental, pero lo que es más importante, actúan como un trampolín para la salud y el bienestar de por vida".

"Estábamos pensando en particular en cómo las relaciones son cruciales para la prevención; no solo en cómo tratamos los problemas de salud mental una vez que han alcanzado una gravedad clínica, sino en cómo apoyamos las bases para que las buenas relaciones se desarrollen y prosperen", agregó McCrory.

La visita de la princesa sigue al discurso que pronunció en la Cumbre de la Fuerza Laboral del Futuro el 19 de noviembre, donde habló sobre la importancia de: "relaciones consistentes y enriquecedoras que creen entornos sólidos y significativos alrededor de un niño".

