Atleta que inspiró "The Blind Side" demanda a familia Tuohy

MIAMI.- El atleta Michael Oher, exjugador de la NFL y cuya vida fue llevada a la pantalla grande con la película ganadora de un Óscar The Blind Side (Un sueño posible), presentó ante un tribunal de Tennessee una petición para que se ponga fin a la tutela que Sean y Leigh Anne Tuohy tienen sobre él.

Según información difundida por Oher, la familia Tuhoy le aseguró que lo adoptaría, pero no fue cierto. Sean y Leigh Ann le hicieron firmar una tutela que lo ha privado de gozar de las ganancias que estos han recibido al usar su historia, reseña CNN .

El exjugador de fútbol americano solicitó que la corte exija una orden en la que la pareja demuestre: "los motivos para el incumplimiento de sus obligaciones de proporcionar cuentas regulares o de actuar en el mejor interés de su protegido, Michael J. Oher", señala el documento.

Michael J. Oher sufrió una infancia difícil. Su madre era adicta a las drogas y antes de cumplir 11 años, en 1996, pasó a estar bajo tutela del Estado. Sin embargo, se escapó y vivió un tiempo en las calles.

La demanda

El documento introducido a la corte señala que el padre de un amigo lo ayudó a ingresar a una escuela en donde comenzó a jugar fútbol americano, pero el traslado era arduo debido a que tenía que tomar varios autobuses y caminar por más de una hora para llegar a la institución.

Fue durante el verano del tercer año que Michael conoció a los Tuohy y comenzó a quedarse con ellos. "Mientras que otros padres de compañeros de clase de Michael lo veían simplemente como un buen chico necesitado, los tutores Sean Tuohy y Leigh Anne Tuohy vieron algo más: un joven crédulo cuyo talento atlético podía ser explotado para su propio beneficio", asevera la petición.

El escrito manifiesta que la familia no asumieron ninguna acción legal en el Tribunal de Menores para obtener la custodia legal, y fueron comprando su afecto con invitaciones para que darse en su casa más a menudo y comprándole las cosas que necesitaba.

Fue a sus 18 años cuando los Tuohy le proponen vivir en su casa, pues Michael todavía estudiaba. "Los Tuohy le dijeron a Michael que lo querían y que tenían la intención de adoptarlo legalmente. Michael les creyó, estaba encantado de formar parte de una familia de verdad y confiaba plenamente en el Sr. y la Sra. Tuohy", reza la petición.

Igualmente, confirma que la pareja le pidió a Michael firmar unos documentos que él consideraba necesarios para procesar la adopción. "Michael confiaba en los Tuohy y firmó donde le dijeron que firmara. Sin embargo, lo que firmó, y que Michael desconocía hasta febrero de 2023, no eran documentos de adopción, o el equivalente de los documentos de adopción", dice la petición. Se trataba de un acuerdo en el que Sean y Leigh Anne Tuohy eran se convertirían en sus tutores.

Dicha documentación, que fue procesada por una abogada cercana a la familia a la cual Michael llamaba tía, le concedía a los Tuohy: "control total sobre la capacidad de Michael Oher para negociar o celebrar cualquier contrato, a pesar de que era mayor de 18 años y no tenía ninguna discapacidad física o psicológica diagnosticada".

Según el escrito legal, A Michael no le explicaron que la familia tendría control sobre sus contratos. "Los Tuohy se han presentado falsa y públicamente como padres adoptivos de Michael, hasta la fecha de presentación de esta petición", insiste el documento.

Negocios

Los Tuohy fueron los encargados en negociar en septiembre de 2006 los contratos para llevar a cabo la película The Blind Side, cuyo reparto está compuesto por Sandra Bullock como Leigh Anne Tuohy, Quinton Aaron como Michael Oher, Jae Head como Sean Jr, Tim McGraw como Sean Tuohy, Lily Collins como Collins Tuohy, y Kathy Bates como Miss Sue.

El filme fue una adaptación del libro The Blind Side: The Evolution of a Game, que se basa en la vida de Michael Oher.

El acuerdo, a través de Creative Artists Agency, dispuso que tanto Sean y Leigh Anne Tuohy y sus dos hijos recibiera: "US$ 225.000 más el 2,5% de todos los futuros 'ingresos netos definidos'", señala la petición. La película recaudó más de US$ 330 millones.

La petición también sostiene que hay un contrato de 2007 que presuntamente fue firmado por Michael Oher en el que cede los derechos de su nombre, imagen, voz, al estudio cinematográfico sin obligación a pago. La abogada que se encargó del proceso fue la misma que ordenó los papeles de la tutela.

El atleta asegura que no recuerda haber firmado esos documentos.

"Desde al menos agosto de 2004, los tutores han permitido que Michael, en concreto, y el público, en general, crean que adoptaron a Michael y han utilizado esa falsedad para obtener ventajas económicas para sí mismos y para las fundaciones de las que son propietarios o que controlan. Todo el dinero obtenido de esta manera debe, en conciencia y equidad, ser restituido y pagado a Michael Oher", reza la petición.

FUENTE: REDACCIÓN