“Cuánto desearía que vivieras más cercana de la poesía que de la guerra, que tus manos acaricien la tierra y pienses con sabiduría y sin rencores en el dolor del exilio”, le escribió a Attys Luna su madre, la autora Zoé Valdés.

Con esta premisa la cineasta comienza a adentrarse en la historia familiar, y lo hace apoyándose en la poderosa imagen de una ceiba, un árbol sagrado dentro de la cultura afrocubana, que representa los valores de raíces fuertes que siempre deben honrarse, como el amor de una familia.

zoe en documental de Attys Luna Vega Valdés - Cortesía/Attys Luna La escritora Zoé Valdés en una parte del documental de Attys Luna Vega Valdés. Cortesía/Attys Luna

Attys Luna compartió con DIARIO LAS AMÉRICAS su emoción por presentar en Miami este documental que apunta a su herencia como cubana y descendiente de artistas. Celebró esa alegría que se da en “la mayoría de las familias cubanas cuando tenemos la oportunidad de encontrarnos y de conocernos, que para nosotros es como una bendición casi”.

De ahí que agradeció poder compartir diálogos más profundos con sus familiares y rescatar las piezas de una historia compartida, dolorosa, pero suya a fin de cuentas:

“Ver a mi abuelo sin mis padres, filmarlo ya siendo adulta, es para mí de mucha emoción, y a través del cine es poder también reunir una memoria de mi familia dispersa, rota”. “Ver a mi abuelo sin mis padres, filmarlo ya siendo adulta, es para mí de mucha emoción, y a través del cine es poder también reunir una memoria de mi familia dispersa, rota”.

Justo Vega. Cortesía/Attys Luna El pintor cubano Justo Vega, en una parte del documental "Ceiba, memorias de una familia cubana". Cortesía/Attys Luna

En torno al hecho de grabar en Miami, lo calificó como “importante, sobre todo filmar en el ‘parque del dominó’ en La Pequeña Habana, porque si una se queda sentada ahí un día entero, una aprende mucho sobre la cultura cubana, sobre la historia de Cuba, solo escuchando, mirando, tomándose un cafecito”.

Así que “proyectar el documental en Miami es una gran felicidad, un gran honor, y eso me permite también crear un vínculo más con mis raíces. Por eso hago películas, hago cine para no perder el vínculo con las cosas que amo, con las cosas que valoro. Eso me ayuda a vivir”.

La cineasta, que también desarrolla una carrera musical, reconoció que “es importante construir una memoria, y pienso que es un deber como joven artista interesarme por nuestras raíces. Para mí es aún más importante porque vivo en Francia, que es otra cultura, otro idioma, y hacer esa película es una forma de conservar mi identidad”.

Según destacó, por estas fechas está trabajando en los toques finales de su película Doble Cuba, que aborda el entorno de los jugadores de dominó del famoso parque Máximo Gómez, en la Pequeña Habana.

Informes: Havanafama Teatro Íntimo (4227 SW 75 Avenida, Miami, 33155). Teléfono: (786) 262-4014

Detalles del documental

Ceiba. Memorias de una familia cubana se ha exhibido en la Maison de l’Amérique Latine, Paris, Francia (febrero, 2022), Festival Internacional de cine documental, Thessaloniki, Grecia (marzo del 2022). Festival Monde en Vues, Festival de Los Derechos Humanos, Guadaloupe (octubre 2022) y en el Festival du Film de Famille, Saint-Ouen, Francia (noviembre 2022).

Cuenta con producción y dirección de Attys Luna Vega Valdés; asistencia de producción y de cámara de Rosa Gabbert, dirección de fotografía de Nicolás Cifuentes y Ricardo Vega, trabajo de sonido de Nicolas Rivière, edición de Ricardo Vega, mezcla de Pauline Facon, el ajuste de colores de Anne Szymkowiak, música de Quentin Rouah y producción adicional de Zoé Valdés, Gustavo Valdés y Ángel de Fana. Destaca en el material la canción Mémé, escrita e interpretada por Attys Luna. En los agradecimientos especiales se menciona a Chakalaka Films y Collectif La Houle.

Attys Luna Vega Valdés

Nació en La Habana como parte de una familia vinculada a las artes, su padre es el cineasta Ricardo Vega y su madre la escritora Zoé Valdés. Además, Attys Luna es biznieta del repentista cubano Justo Vega. Con poco más de un año, sus padres se establecen en París, Francia, donde transcurre su vida y estudia cine en la Universidad de La Sorbonne París III y la Universidad Católica de Valparaíso, en Chile. Por otra parte, desarrolla una carrera como cantante de rap.

En el 2019 obtuvo el León de Oro, Joven Talento, de los Premios Latino de Marbella, por el lanzamiento de su primer disco de rap Perra. Continúa sus estudios en París VIII, donde termina un nuevo documental, Doble Cuba.