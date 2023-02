Audiencia de los Grammy se recupera de los años del COVID

Aunque los Grammy se recuperaron, no llegaron a los niveles de espectadores prepandemia. La gran noche de la música fue vista por 18,7 millones de personas en 2020.

Los niveles de audiencia han disminuido para la televisión en vivo en general en los últimos años, el fútbol estadounidense es uno de los pocos eventos que van en contra de la tendencia.

No había una estimación inmediata sobre cómo se dividió el público entre el canal CBS y su servicio en directo Paramount+, que transmitió los premios en Estados Unidos. La cifra podría aumentar ligeramente cuando se cuente a los espectadores atrasados.

La noche de la 65 edición de los Grammy

Beyoncé se apoderó del trono de los Grammy con su cuarto triunfo el domingo por la noche, convirtiéndose en la artista más galardonada de la historia de los premios musicales, superando el récord que mantuvo por 26 años el fallecido director de orquesta húngaro-británico Georg Solti.

Bad Bunny comenzó la ceremonia de los Grammy con una interpretación de El apagón y Después de la playa, su presentación fue tan enérgica que hizo bailar a Taylor Swift en su mesa en la Arena Crypto.com de Los Ángeles.

“¡Viva la música latina!”, dijo el astro puertorriqueño.

Noah presentó a Bad Bunny calificándolo como una fuerza global al ser el artista más escuchado del mundo por las plataformas digitales.

Más adelante Bad Bunny ganó el premio a Mejor álbum de música urbana por su omnipresente Un verano sin ti.

“Esto es muy sencillo porque hice este álbum con amor y pasión y cuando haces las cosas con amor y pasión todo es más fácil”, dijo Bad Bunny en un discurso en el que habló en inglés y español. “Este premio se lo dedico a Puerto Rico... se lo quiero dedicar a todas las leyendas y especialmente también a los nuevos, no solamente a las leyendas, sino a los nuevos que mantienen vivo y refrescando el movimiento (de la música urbana), a todos los nuevos talentos sigamos llevando este género a otro nivel”.

Para cuando comenzó la ceremonia televisada, Beyoncé ya había ganado dos Grammy. Beyoncé era la artista más nominada de la noche y competía en las categorías de álbum, canción y grabación del año.

Jennifer López presentó el premio a Mejor álbum pop vocal, que fue para Harry’s House de Harry Styles. El cantante dijo que grabar su éxito As It Was, incluido en el álbum, fue una de sus experiencias más grandes de su vida. “Ha sido mi mayor felicidad”, dijo Styles quien interpretó la canción en un número musical.

Viola Davis se convirtió en una artista EGOT -un término que se usa para quienes han ganado un Emmy, un Grammy, un Óscar y un Tony- después de ganar en la categoría de Mejor audiolibro o grabación de narración. La actriz dio un discurso conmovedor. “¡Acabo de ser EGOT!”, dijo emocionada al subir al escenario para recoger su premio.

“Por Dios”, expresó. “Escribí este libro para honrar a la Viola de 6 años, honrarla a ella, su vida, su alegría, su trauma, todo. Y ha sido todo un viaje”.

Brandi Carlile tuvo una rara aparición para una de las artistas más nominadas durante la premier de los Grammy, la gala previa a la ceremonia televisada. La cantante llegó después de que su canción Broke Horses ganó el premio a Mejor interpretación de rock y Mejor canción de rock. Carlile también se llevó el premio a Mejor álbum de música americana.

“Esto es rock ‘n’ roll”, dijo sonriendo Carlile, quien caminó al escenario con dos compañeros de banda. “No les puedo decir lo mucho que significa para nosotros. Nacimos y crecimos en Seattle. Cuando conocí a estos tipos hace 22 años decidimos hacer una banda”.

Carlile escribió Broken Horses con sus hermanos mellizos Phil y Tim Hanseroth. “Por dios, esto es increíble, nunca volveré a ser la misma”, exclamó.

