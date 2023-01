Austin Butler celebra nominación al Óscar

AP/Joel C Ryan/Invision

MIAMI.- Austin Butler fue nominado a los Premios de la Academia como mejor actor por su interpretación del Rey del rock n’ roll, Elvis Presley . En una entrevista que concedió a TODAY With Hoda & Jenna , el actor confesó que si bien se siente emocionado, le afecta saber que no puede compartir el momento con Lisa Marie Presley.

Butler destacó que la nominación significa mucho, pues asegura que para lograr encarnar a Elvis se sometió a un intenso proceso de preparación. “Todavía lo estoy asimilando en este momento. Hacer esta película fue una tarea abrumadora y también un proceso muy largo. Solo recuerdo esas noches sin dormir y todo el miedo, todas las posibilidades de que algo podría haber salido mal”.

“Ser reconocido se siente de veras como algo surrealista y maravilloso”, señaló.

Relación con Lisa Marie Presley

Dar vida a Elvis Presley le permitió al actor compartir con su familia, específicamente con Priscilla y Lisa Marie, única descendiente del cantante.

Anteriormente, Butler ha hablado sobre el estrecho vínculo que desarrolló con la cantante y cómo la película los unió al punto de hablar, incluso, durante horas en la habitación de Elvis.

“Pienso en lo mucho que desearía que estuviera aquí ahora mismo para celebrar conmigo. Lo mismo con Elvis; ojalá pudiera estar en estos momentos. Resulta un poco extraño celebrar en un momento de dolor tan profundo. Me lo planteo como una manera de rendirle homenaje”, dijo a Hoda Kotb y Jenna Bush Hager, presentadoras de TODAY.

Mediante un comunicado difundido a Billboard, Austin Butler manifestó su emoción por la nominación y agradecimiento a la familia Presley.

“Hace tres años obtuve el papel de mi vida y desde entonces he estado viviendo en un sueño. Ha sido un honor y un privilegio asumir el papel del ícono, padre, esposo e hijo: Elvis Presley. Esta fue una obra de amor para todos los involucrados. Mi gratitud con la familia Presley es inconmensurable. Me abrieron los brazos y nunca lo olvidaré. No hay palabras que puedan describir el profundo impacto que han tenido en mí. Este es un sueño que nunca olvidaré”.

FUENTE: REDACCIÓN