Autopsia revela que Daniel Sancho degolló a Edwin Arrieta

Sancho se encuentra arrestado desde el 7 de agosto en la cárcel de Koh Samui, ubicada al sur de Tailandia. Aunque ya la policía había concluido que el asesinato de Arrieta fue premeditado, con esta nueva información se reitera que la fiscalía tiene todas las pruebas para solicitar la sentencia del hijo y nieto de los actores Rodolfo Sancho y Sancho Gracia, que hasta los momentos no se sabe si será la pena de muerte o cadena perpetua.

“El caso se ha resuelto rápido. Ahora la policía está preparando el informe final para enviarlo a la Fiscalía antes de este viernes”, agregó el oficial.

Hakparn negó en rueda de prensa que las autoridades le hayan ofrecido a Sancho algún incentivo para que confesara su crimen, y señaló que estas acciones están penalizadas en Tailandia. Igualmente, manifestó que se presume que Sancho confesó porque no quería enfrentar la pena de muerte.

“Como en muchos países, cuando alguien confiesa, el tribunal puede reducir la pena de muerte a cadena perpetua. Sin embargo, la policía no se involucrará en este aspecto. No prepararemos ningún informe para pedir una reducción de la condena. No lo hemos hecho y no podemos hacerlo”, alegó.

Hasta los momentos, la policía ha encontrado ocho de las 17 partes en las que el cuerpo de Arrieta fue mutilado. No obstante, aún no hallan el torso de la víctima. “Se ha confirmado que la causa de la muerte fue el corte en el cuello y no una puñalada en el pecho. Por lo tanto, la parte torácica ya es secundaria respecto a la causa principal de la muerte. Aunque no tengamos esa parte, el tribunal todavía puede determinar que no fue accidente”.

Aunado a esto, la policía aseveró que aunque la investigación está cerrada, continúan investigando los mensajes de texto entre Arrieta y Sancho.

Los restos de Arrieta, los cuales se han identificado gracias al ADN de su hermana, serán repatriados a Colombia próximamente. “Entiendo la necesidad de hacerlo lo antes posible, para que puedan llevarse a cabo las ceremonias y rituales necesarios”.

FUENTE: REDACCIÓN