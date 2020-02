Autor del póster de Carnaval Miami 2020 insta a la unión

En la obra confluyen la escena musical y los diferentes elementos que identifican a la ciudad, desde los rayos de Sol, las banderas que representan a las tantas nacionalidades que aquí conviven, hasta el emblemático juego de dominó y el cariño de las abuelas latinas.

El “azúcar” de Celia Cruz, la trompeta de Arturo Sandoval, el bajo de Cachao y la Conga de Gloria y Emilio Estefan son algunos de los elementos que componen el póster, que toma como figura central a un personaje cuya cabeza es el globo terráqueo, lleva en su nariz una flor con pétalos azules y rojos, y su cuerpo está arropado con una tradicional guayabera cubana.

“La flor expresa felicidad, cambia de color, pero la hice con los colores de las banderas de EEUU y Cuba, que forma parte de mi cultura. Y el globo significa la unión, que es lo más importante que intento representar, mostrando diferentes banderas con una mezcla de los personajes del mundo que he creado y los antiguos reyes de este Carnaval, todo en un solo póster”, expuso Víctor García, quien es sobrino del actor y músico Andy García.

Inspirado por su famoso tío, el autor del póster que este año representa a Carnaval Miami ha empleado la música como complemento esencial en su obra.

“Mi tío definitivamente me ha influenciado. Pero no solo él, mientras hacía este póster escuchaba a la Reina de la Salsa, a la Conga de Gloria y Emilio, a Arturo Sandoval tocar la trompeta, a Cachao. Carnaval Miami es un festival de música, uno va a liberarse y pasar un rato agradable. Entonces fue divertido poder representar la música y los tiempos felices, me divertí haciéndolo”, manifestó.

“Creo que hay tanta música buena y cultura en Miami. La música mueve al mundo y lo mantiene rotando. El Carnaval es una celebración. Hoy más que nunca necesitamos unión. Quiero que la gente vaya al carnaval a desconectar y divertirse”, agregó el artista cubanoamericano, quien donó su obra para ser subastada a beneficio de la causa de los Kiwanis de la Pequeña Habana.

Por otro lado, Carnaval Miami coronará a su nueva reina el sábado 8 de febrero, en el teatro Manuel Artime.

19 candidatas, de entre 17 y 26 años y de diversas nacionalidades, competirán por el título de Miss Carnaval Miami 2020, que le permitirá a la ganadora representar a los Kiwanis de la Pequeña Habana en todas las actividades que esa organización sin fines de lucro realiza para recaudar fondos, una tarea que recayó durante el pasado año en la cubana Camila Cuesta, de 20 años.

“He disfrutado demasiado este año. Fui la directora del campamento de verano durante ocho semanas, atendiendo a niños de entre 7 y 13 años, en programas académicos y de fitness. Y este año regreso como directora, así que sigo como voluntaria de los Kiwanis para traerles una educación de excelencia a los niños de la comunidad”, dijo Cuesta, quien desde los 17 años trabaja con estudiantes.

La joven comentó que en esta ocasión la competencia estará reñida.

“Está difícil. El grupo es muy diverso en cuanto a talento: algunas destacan en la pasarela y otras en la expresión oral”.

Programación

Luego de escoger a la reina, la fiesta arrancará el 7 y 8 de marzo con Carnaval on the Mile, que se realiza a lo largo de Miracle Mile, en Coral Gables.

Conocido como la antesala del Carnaval de la Calle Ocho, este festival destaca por su nutrida programación musical y la propuesta gastronómica, que incluye degustaciones a cargo de reconocidos chefs y catas de vino.

Por primera vez los sonidos del Blues y la música country estarán representados. Para los más pequeños habrá un nuevo espacio de diversión.

El torneo de dominó se realizará del 9 al 11 de marzo, en el Domino Park, en la Pequeña Habana.

Los amantes del golf tienen una cita el jueves 12, en el Miami International Links Club.

El festival de la Calle Ocho se celebrará el domingo 15 con Mau Y Rick como los reyes del Carnaval Miami. El dúo cantará en la tarima ubicada en la intersección de la calle 8 y la 22 Avenida.

Desde 1975, los Kiwanis de la Pequeña Habana han servido a niños y jóvenes de escasos recursos en la comunidad a través de programas que ofrecen becas universitarias, así como distribución de mochilas, útiles escolares y juguetes, campamentos de verano gratuitos, ligas de deportes, además de contribuciones a familias necesitadas, recordó Jorge Fernández, quien desde octubre ocupa la presidencia de esta organización, durante la conferencia de prensa que tuvo lugar en Ball and Chain.

Para más información sobre el Carnaval Miami, visite carnavalmiami.com.