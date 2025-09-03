miércoles 3  de  septiembre 2025
SUCESOS

Autoridades de Argentina hallan pintura robada "Retrato de una dama"

Si bien la autenticidad de la obra no está probada, el hallazgo catapultó una investigación de la policía federal argentina e Interpol sobre los herederos de Kadgien, conocido en su época como el 'mago de las finanzas' de las SS

El Procurador General de la República de Mar del Plata, Daniel Adler (centro), y el fiscal federal Carlos Martínez (izquierda) ofrecen una conferencia de prensa frente a una pintura, identificada por el periódico holandés AD como Retrato de una dama, del retratista barroco italiano Giuseppe Ghislandi (1655-1743), presuntamente robada por los nazis a un coleccionista de arte judío holandés.&nbsp;

El Procurador General de la República de Mar del Plata, Daniel Adler (centro), y el fiscal federal Carlos Martínez (izquierda) ofrecen una conferencia de prensa frente a una pintura, identificada por el periódico holandés AD como "Retrato de una dama", del retratista barroco italiano Giuseppe Ghislandi (1655-1743), presuntamente robada por los nazis a un coleccionista de arte judío holandés. 

AFP/Stringer

BUENOS AIRES.- Una pintura barroca robada a un coleccionista judío de Países Bajos por el régimen nazi fue hallada en Argentina tras haber sido identificada la semana pasada en un aviso inmobiliario, informó la fiscalía al exponer la obra este miércoles.

El fiscal Daniel Adler explicó a un grupo de periodistas en Mar del Plata, 400 Km al sur de Buenos Aires, que el abogado de la heredera del jerarca nazi Friedrich Kadgien "se acercó a traer la obra" que había desaparecido durante la Segunda Guerra Mundial.

Retrato de una dama, del retratista italiano Giuseppe Ghislandi (1655–1743), desaparecido desde hacía 80 años, fue descubierto por el diario neerlandés AD en la página de una inmobiliaria que mostraba el interior de una casa y el cuadro colgado sobre un sofá verde.

Hallazgo

Si bien la autenticidad de la obra no está probada, el hallazgo catapultó una investigación de la policía federal argentina e Interpol sobre los herederos de Kadgien, conocido en su época como el 'mago de las finanzas' de las SS, la fuerza paramilitar del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Falleció en Argentina en 1978.

La obra está "en buen estado de conservación por los años que tiene, ya que es de 1710. En torno a los 50.000 dólares puede ser su valor", dijo a periodistas el perito y profesor de arte Ariel Bassano, quien trabajó junto a la Justicia, según el diario local La Capital Mar del Plata.

La hija de Kadgien, Patricia, cumple desde el martes un arresto domiciliario de 72 horas junto a su marido, luego de varios allanamientos en los que las autoridades no habían hallado la pintura.

