Autoridades evalúan reabrir el caso de Gloria Trevi y Sergio Andrade

La cantante mexicana Gloria Trevi asiste a la 22.ª edición de los Premios Juventud en el Centro de Convenciones Figali, en la Ciudad de Panamá, el 25 de septiembre de 2025.

MIAMI.- Reportes de la periodista María Idalia Gómez señalan que las autoridades mexicanas evalúan reabrir el caso de Gloria Trevi , Sergio Andrade y Mary Boquitas. La razón se debe a que presuntamente los investigadores hallaron una irregularidad.

“En este momento se está analizando si el proceso o caso judicial que exoneró, por un lado, a Gloria Trevi y Mary Boquitas, y por el otro, sentenció muy bajito a Sergio Andrade, puede ser repuesto o no”, dijo en el programa ‘Aristegui Noticias’, el 28 de noviembre.

La periodista de investigación expuso que el juez que exoneró a la cantante y enjuició al productor musical, en 2004, supuestamente no contaba con título ni las facultades para ejercer como litigante.

“Se está conociendo en este momento, y se está llevando, porque el juez Javier Pineda Sola, entonces juez, que ahora forma parte del equipo de defensa de Gloria Trevi, no tenía cédula profesional como abogado”, dijo.

“Después de casi 30 años, podría retomarse y reestablecerse el juicio y, ver entonces, con otros ojos… pero en este caso sería cuestión de presentarse si hubo un juez a modo, cómo cumpliría este trámite sino era el de abogado, cómo pudo llegar a ser juez. Recordemos que era esposo de la entonces fiscal de Chihuahua (Patricia González Rodríguez) que trabajó directamente en el caso”, agregó.

El caso

Fue en 1999 cuando Teresita de Jesús Gómez presentó una denuncia en contra de Andrade y las intérpretes Gloria Trevi, María Raquenel Portillo, conocida como Mary Boquitas, y Marlene Calderón, por los delitos de corrupción, rapto, abuso y violación de menores.

La demanda estaba vinculada a su hija Karina Yapor Gómez, presunta víctima.

Posteriormente, la Procuraduría de Chihuahua solicitó una orden de aprehensión contra Trevi, Andrade y Mary Boquitas. Sin embargo, fue el 13 de enero del 2000 que los acusados fueron detenidos en Río de Janeiro, Brasil.

Tres años después, tiempo en el que permaneció encarcelado en Brasilia, Andrade fue extraditado a México y en 2005 fue sentenciado a siete años y 10 meses en prisión por corrupción de menores.

Por su parte, Gloria Trevi fue extraditada a México en 2002 y absuelta y exonerada de los cargos en 2004. Mary Boquitas corrió con la misma suerte.