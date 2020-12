Aylín Mujica releva por qué no protagonizó "La dueña"

La cubana radicada en Miami se integró a inicios de noviembre al equipo de ese programa de Telemundo especializado en noticias del mundo del espectáculo, luego de haber sido invitada como panelista durante varias semanas.

Aylín Mujica llegó al programa Suelta la sopa, meses después de la salida de Carolina Sandoval en Julio, para presentar el show, que sale al aire de lunes a viernes a las 3 pm, junto a Jorge Bernal, Vanessa Claudio, Juan Manuel Cortés y Luis Alfonso Borrego.

La actriz, que conquistó México y ahora disfruta a plenitud su faceta como conductora, reconoció que dar noticias de farándula no es tan simple como parece. Y reveló que el próximo año pretende estudiar periodismo.

“En enero empiezo mis clases de periodismo, porque me gusta crecer y seguir aprendiendo, pero mientras tanto el ser comunicadora y presentadora, esa parte de la conducción, es algo que siempre me ha llamado mucho la atención. Quiero hacer un diplomado, pero quiero estudiar la carrera porque estoy fascinada”, dijo.

“La gente piensa que en Suelta la sopa es sentarse a hacer el programa y ya. Y no es así, esto es un programa que mis respetos a la producción, porque es un trabajo que empezamos desde las 7 de la mañana; nos mandan las notas a nosotros, los panelistas, y a partir de ahí tenemos que desarrollarlas. Tenemos que hacer nuestra propia investigación, nada de repetir lo que dice en el prompter. Esto es un trabajo más a fondo”, añadió.

Otra faceta

El nuevo rol laboral de Aylín Mujica la ha acercado a colegas del medio de la actuación. Si bien antes ella estaba entre esas celebridades perseguidas por el lente de los paparazzi, ahora le toca a ella destapar la vida íntima o situaciones de las estrellas, algunas con las que quizás compartió escenas.

“Me ha tocado ponerme en contacto con muchísimos colegas que hacía mucho tiempo no veía, que no los llamaba. Y ahora sí que estoy detrás de la noticia y poniéndome en contacto con todos para que me cuenten lo que están viviendo con la pandemia”, indicó.

Uno con quien Aylín Mujica se reencontró ante cámaras fue con el actor Francisco Gatorno, quien, al igual que la sensual cubana, tocaba puertas en México en busca de una oportunidad a finales de los años 90.

“Hace unos días me tocó entrevistar a mi paisano Francisco Gatorno. Nosotros empezamos nosotros en la televisión en México juntos con La dueña en el año 95. Fue algo así como que wow. Nunca habíamos estado en cámara hablando de nuestra historia, de nuestra experiencia tanto personal como profesional, contándoselo al público”, contó.

“Estoy viviendo cosas muy bonitas saliéndome de mi zona de confort como actriz en mi faceta como conductora. Y a seguir creciendo, porque amo vivir de mi carrera. Soy una mujer emprendedora, mantengo a mi hija. Lo que gano en esta vida es por mi carrera y por lo que hago, no porque nadie me lo ha dado. Y me lo he ganado todos estos años que llevo quemándome las pestañas y haciendo muchísimos sacrificios”, agregó.

Sus inicios en México

Asimismo, Aylín Mujica reveló por qué no interpretó el rol protagónico en La dueña (1995), telenovela de Televisa que protagonizó Gatorno junto a Ángelica Rivera.

“Florinda Meza me dio la primera oportunidad. Yo iba a ser la dueña, pero Francisco Gatorno le encantó a Florinda como galán. Yo se lo presenté. Y ahí la empresa decidió que en ese momento no podían ser dos extranjeros los protagonistas. Por eso me dieron el personaje de Fabiola. Y la verdad que ese personaje me abrió las puertas”, recordó.

Aunque su carrera despuntó en México a partir del momento en que la viuda del legendario Chespirito captó su talento, Aylín Mujica no olvida cuán difíciles fueron sus comienzos en el país donde muchos actores anhelan triunfar.

“La primera vez que llegué a México fue complicado, porque era la cubana que llegaba a quitarle el puesto a cualquier actriz mexicana y esa no era la intención, porque lo que no sabían ellos era que México es el Hollywood de Latinoamérica. Había oportunidades para todos. No me regalaban nada. Yo pasaba por castings como todo el mundo, pero cada vez que hacía un casting me quedaba”, expuso Aylín Mujica sobre sus inicios en México.

“Y solita, poco a poco, me fui ganando cada lugar. Televisa me contrató en exclusiva, luego en Azteca TV me ofrecen mi primer protagónico, que fue Señora, que el tema lo cantaba Pancho Céspedes. Y así fue creciendo mi carrera hasta que me dieron un programa de televisión que se llamaba Tempranito. Y luego me fui a pertenecer a la familia de Telemundo con la telenovela Marina e hice un montón de proyectos. Telemundo me ayudó mucho a desarrollar mi faceta como conductora en los seis años de los premios Billboard. También estuve en varias ocasiones en Un nuevo día, conduciendo varios eventos y en Masterchef”, añadió.

Además, Aylín Mujica aseguró que en sus inicios en México nunca le hicieron una propuesta indecorosa.

“Yo nunca fui víctima de acoso de ningún tipo, mentiría si dijera lo contrario. Nunca me faltaron al respeto. Todos los personajes que hice me los ganaba por mi esfuerzo y mi trabajo compitiendo en casting con otras actrices”, contó. "México es un país que me lo ha dado todo".

Sobre su apego a las villanas en la ficción, Aylín Mujica afirma que no fue por elección propia, pero terminó encariñándose con las malas de la historia porque considera que además de ser divertidas, siempre se llevan lo mejor.

“Yo no las preferí. Creo fueron el público y los productores. Cada vez que me daban una villana, era como un escape para mí desahogarme a través de los textos y me encantaba jugar con los escritores y escribir las escenas. Y empezó a gustarle al público y a los productores. Y ya después me encasillaron en villana. No es que precisamente yo quería ser villana, pero me tocó de alguna manera”, señaló.

“Tal vez, porque de alguna manera, no sé por qué decían que era sensual, yo no me lo propongo. Las protagonistas siempre eran las más dulces, quizás por eso. Y no me gustaba llorar tanto, aunque sí era muy buena llorando. Y las villanas siempre están con las mejores ropas, los mejores coches, las mejores casas, las mejores locaciones, los mejores galanes. Y pagan todo eso en el capítulo final, pero mientras tanto se la pasan súper bien”, agregó.

En cuanto a si considera que su nuevo rol en Suelta la sopa pudiera enemistarla con antiguos colegas de set o del medio del espectáculo, Aylín Mujica explicó la línea editorial del programa citando el caso de la actriz Ninel Conde, quien recientemente perdió la custodia de su hijo ante la justicia de México.

“No estoy en ese programa con el fin de destruir a nadie. Ese no es mi objetivo. Respetamos muchísimo al artista por encima de todo y damos nuestro punto de vista; no se trata de destruir ni hablar mal de nadie. Trato de ser lo más imparcial posible. Por ejemplo, con Ninel Conde y todo lo que está pasando, nosotros no éramos muy amigas, pero yo me pongo en el lugar de ella como mujer y como madre. Ella solita se acercó a mí y me dijo con lágrimas en los ojos y con la voz quebrada que necesitaba mi apoyo, porque ninguna madre merece no estar con su hijo. Tendría que haber argumentos muy contundentes y problemas muy fuertes para que alguien tenga el derecho de quitarle un hijo a una madre”.