Aymée Nuviola: "Siento esta ciudad como mi casa"

“Me emociona mucho porque muy joven comencé a viajar y de repente me dio la idea de los años 90 de irme a vivir a Costa Rica, después de irme a vivir a México y en esa migración constante siempre cuando yo soñaba con mi casa, soñaba con mi casa en Cuba. Y la única vez que sentí que había llegado de nuevo a un hogar y que tenía una casa donde estaba estable y me quería establecer de verdad para vivir en un lugar fijo, fue en Miami. Entonces para mí tiene mucho significado. Realmente Miami es como mi segunda patria, es la ciudad donde me siento realmente a gusto, como si estuviera en mi casa”, comentó la cubana nacida en el barrio de San Leopoldo de La Habana, quien ha brillado ante el mundo, además, a través de la pantalla chica con su interpretación del personaje de Celia Cruz en una telenovela colombiana, así como ha recibido la llave de esta ciudad que la considera como uno de sus iconos en la actualidad.

“Todos los premios son importantes pero esto es algo bien popular, los carnavales siempre se han caracterizado por ser la fiesta del pueblo y es algo muy especial para mí. Yo lo siento como algo del pueblo, es un arrope bien popular y verdadero para la comunidad en que vivo”, destacó la artista y amplió: “creo que es muy bonito que entendamos que somos una comunidad diversa donde hay representaciones de todo tipo: raciales, culturales, musicales, de todo… y lo que hay es que disfrutarse eso y saber que todos somos parte de una comunidad”.

Durante los últimos días, la Nuviola, como también es nombrada por sus fans, ha tenido un recorrido “bien movido”. “Desde hace un tiempo se puede decir en buen cubano que no paramos la pata, como decimos nosotros. Hemos estado constantemente activos; cuando no ha sido de gira por Europa, ha sido dentro de los Estados Unidos. Y en eventos también tan importantes como fue este pasado noviembre los Latin Grammy, donde tuve el placer y el privilegio nuevamente de recibir un Latin Grammy [al Mejor Álbum Tropical Tradicional] por el proyecto que tengo con el maestro Gonzalo Rubalcaba, Life in Marciac. También pudimos perpetuar este proyecto en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, nos llamaron para que hiciéramos el concierto y que nuestro proyecto quedara perpetuado para la posteridad [en los archivos de la institución] como un legado de la música latina para nuevas generaciones. Y, a partir de ahí, este año entró ‘caliente’ como digo yo, pues ha venido todo. Premio Lo Nuestro, que yo creo que ha sido una de las presentaciones más emotivas que yo he tenido en toda mi carrera con Melendi cantando Pan para Yolanda que es una canción tan bella, tan descriptiva y tan sutil, que no por esto deja de ser profunda, real y de describir con todo el realismo la situación de Cuba; ha calado fuertemente en el corazón del cubano tanto dentro como fuera de la isla y nosotros lo podemos constatar por los constantes mensajes que recibimos a través de las redes”, detalló.

La artista que se inició en el canto profesional con solo 9 años de edad, dedicó también unas palabras a esas personas que viven en Cuba y que les dan las gracias por “una canción tan linda, por el respeto con que la canción trata todo lo que está sucediendo allí”. Todas estas emociones, enfatizó La Sonera del Mundo, vienen a juntarse ahora con “esto de la proclamación de la Reina del Carnaval”. “Estoy súper emocionada, sobre todo porque voy a presentarme en tarima el día 12, en la tarima de Telemundo en ese mismo carnaval, con mi banda. Y podré poder entonces disfrutar del público de Miami, que es algo que yo siempre deseo porque es nuestra comunidad, es nuestra gente. Es acercarnos al público cubano y latino en general, así que he vivido de emoción en emoción, ha sido una montaña rusa de emociones desde que comenzó el año.

Aymée Nuviola reveló, asimismo, lo que desea entregarle al público y dio algunas pinceladas del repertorio previsto para ese día. “No va a ser tarde, va a ser de día hasta donde yo tengo entendido. Nosotros estaremos en tarima cerca de las cuatro de la tarde, es lo que nos han dicho. Yo voy a tener un repertorio combinado, variado, voy a tener varias de las canciones mías, que ya el público conoce como es Para que la gente se entere, que es una canción que suena constantemente en la emisora 95.2. La voy a cantar con un miembro de mi banda pero pienso cantar también Pan para Yolanda y el repertorio cubano que forma parte de mi discografía, por ejemplo, el Chan Chan. También voy a tener un popurrí de canciones de Celia Cruz que siempre ofrezco porque la gente me lo pide desde que hice la novela y, así, la presentación va a ser muy divertida.

En ese sentido, la Reina del Carnaval se siente heredera del legado de Celia Cruz y lo impulsa: “Desde que yo hice la novela siempre la gente en el público me pide las canciones de Celia y realmente yo antes no contaba con eso mi repertorio, pero yo decidí prepararme para darle al público de una manera bien pensada y bonita un popurrí de canciones que incluye, por ejemplo Carnaval, la bemba colorá, ese tipo de canciones que la caracterizaron tanto a ella. Es verdad que son pedacitos de canciones, pero yo creo que son los fragmentos de las canciones que más impactan al público, es donde el público puede participar y la gente se lo disfruta muchísimo, es muy bien recibido en todas partes, lo he hecho en Europa, lo he hecho en Latinoamérica, aquí en Miami lo he hecho un montón de veces… y siempre les gusta. Yo creo que también es una manera de darle un tributo, un espacio bonito, un reconocimiento a esa mujer que nos abrió tantas puertas a todas las mujeres en este mundo de la música tropical y que además puso el nombre de Cuba tan alto”.

Por otra parte, Nuviola no es indiferente a la realidad de una Cuba de la que han salido en estampida, durante el último año, cientos de miles de personas, muchas de las cuales han atravesado Centroamérica o el Estrecho de la Florida para llegar a Estados Unidos. Para esas personas que acaban de llegar, esos inmigrantes cubanos que poco a poco se integran a la comunidad, llega la música de Aymée como un bálsamo. “Mi música tiene siempre mensajes de positividad y de alegría. Yo siempre hablo de Dios y no me canso de hablar de Dios, yo sé que en estos tiempos es una rareza, pero precisamente ahí está la diferencia. Cuando la gente se aleja de las cosas de Dios vienen muchas cosas torcidas. Yo pienso que lo fundamental cuando uno decide emigrar a otro país, sea por las razones que sea, es primero ir dispuestos con la fuerza necesaria para afrontar las dificultades, prepararse mental y físicamente para eso. Hay que darse cuenta de que es necesario integrarse; yo pienso que todo en la vida es una disposición que debe tener la persona también de hacer las cosas bien y no victimizarse con nada”, dijo entre una serie de mensajes positivos dedicados a la comunidad latina que la espera en el carnaval con ansias de escucharla. “Lo más elegante es la manera constructiva y edificante que mostremos. O sea, todas las personas, no solamente porque consumimos o compramos o tengamos dinero. Hay que apostar a la cultura, a las cosas bonitas siempre pensando que hay un Dios arriba que mueve los hilos y que uno tiene que estar pensando positivamente todo el tiempo”.

