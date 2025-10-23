Bad Bunny arrasa en los Latin Billboard 2025: lista de ganadores

Por su parte, Karol G obtuvo seis premios, seguida de Fuerza Regida con cinco.
En la cita, también hubo reconocimientos especiales: Laura Pausini recibió el Premio Billboard Ícono, Elvis Crespo el Premio Billboard Salón de la Fama, y Peso Pluma el primer Premio Billboard Vanguardia, el cual le fue entregado por su novia, la intérprete Kenia Os.
Lista de Ganadores
A continuación, DIARIO LAS AMÉRICAS presenta la lista de ganadores de los Latin Billboard 2025:
Artistas
Artista del Año
Bad Bunny - GANADOR
Fuerza Regida
Peso Pluma
Rauw Alejandro
Tito Double P
Artista del Año, Debut
Aleman
Clave Especial
FloyyMenor
Kapo
Netón Vega - GANADOR
Gira del Año
Aventura
Chayanne
Luis Miguel
Rauw Alejandro
Shakira - Ganadora
Artista Crossover del Año
Ayra Starr
Benny blanco - GANADOR
Bruno Mars
ROSÉ
Rvssian
Ty Dolla $ign
Global 200 Artista Latino del Año
Bad Bunny - GANADOR
Fuerza Regida
Karol G
Netón Vega
Tito Double P
Canciones
Global 200 Canción Latina del Año
Bad Bunny, “Baile Inolvidable”
Bad Bunny, “DTMF”
Bad Bunny, “Nuevayol”
Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido” - GANADORA
Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”
“Hot Latin Song” Canción del Año
Bad Bunny, “Baile Inolvidable”
Bad Bunny, “DTMF” - GANADOR
Bad Bunny, “EOO”
Bad Bunny, “Nuevayol”
Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”
“Hot Latin Song”, Colaboración Vocal del Año
Fuerza Regida & Grupo Frontera, “Me Jalo”
Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda” - GANADORES
Rauw Alejandro & Bad Bunny, “Qué Pasaría…”
Rauw Alejandro & Romeo Santos, “Khe?”
Tito Double P & Peso Pluma, “Dos Días”
“Hot Latin Songs” Artista del Año, Masculino
Bad Bunny - GANADOR
Netón Vega
Peso Pluma
Rauw Alejandro
Tito Double P
“Hot Latin Songs” Artista del Año, Femenina
Karol G - GANADORA
Selena Gomez
Shakira
Yailin La Más Viral
Young Miko
“Hot Latin Songs” Artista del Año, Dúo o Grupo
Clave Especial
Fuerza Regida - GANADORES
Grupo Frontera
Julión Álvarez y Su Norteño Banda
The Marias
“Hot Latin Songs” Sello Discográfico del Año
Double P
Interscope Capitol Labels Group
Rimas - GANADOR
Sony Music Latin
Warner Latina
Canción del Año, Latin Airplay
Fuerza Regida & Grupo Frontera, “Me Jalo”
Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido” - GANADORA
Natti Natasha, “Desde Hoy”
Rauw Alejandro & Romeo Santos, “Khe?”
Shakira, “Soltera”
Sello Discográfico del Año, Latin Airplay
Interscope Capitol Labels Group
Rimas
Sony Music Latin - GANADOR
Universal Music Latin Entertainment
Warner Latina
Canción del Año, Ventas
Bad Bunny, “Baile Inolvidable”
Bad Bunny, “DTMF”
Bad Bunny, “Nuevayol”
Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido” - GANADORA
Xavi & Manuel Turizo, “En Privado”
Canción del Año, Streaming
Bad Bunny, “Baile Inolvidable”
Bad Bunny, “DTMF” - GANADOR
Bad Bunny, “Nuevayol”
Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”
Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”
Álbumes
“Top Latin Album” del Año
Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos - GANADOR
Netón Vega, Mi Vida Mi Muerte
Peso Pluma, Éxodo
Rauw Alejandro, Cosa Nuestra
Tito Double P, Incómodo
“Top Latin Albums” Artista del Año, Masculino
Bad Bunny - GANADOR
Junior H
Peso Pluma
Rauw Alejandro
Tito Double P
“Top Latin Albums” Artista del Año, Femenina
Becky G
Cazzu
Kali Uchis
Karol G - GANADORA
Shakira
“Top Latin Albums” Artista del Año Dúo o Grupo
Aventura
Clave Especial
Fuerza Regida - GANADORES
Grupo Frontera
Julión Álvarez y Su Norteño Banda
“Top Latin Albums” Sello Discográfico del Año
Double P
Interscope Capitol Labels Group
Rimas
Sony Music Latin - GANADOR
Universal Music Latin Entertainment
Latin pop
Artista “Latin Pop” del Año, Solista
Danny Ocean
Enrique Iglesias
Kali Uchis
Luis Fonsi
Shakira - GANADORA
Artista “Latin Pop” del Año, Dúo o Grupo
Ha*Ash
Jesse & Joy
Maná - GANADORES
Morat
Sin Bandera
Canción “Latin Pop” del Año
Danny Ocean & Kapo, “Imagínate”
Maluma, “Cosas Pendientes”
Rauw Alejandro, “Carita Linda”
Selena Gomez, benny blanco & The Marias, “Ojos Tristes”
Shakira, “Soltera” - GANADORA
“Latin Pop Airplay” Sello Discográfico del Año
AP Global
Interscope Capitol Labels Group
Sony Music Latin - GANADOR
Universal Music Latin Entertainment
Warner Latina
Álbum “Latin Pop” del Año
Cazzu, Latinaje
Danny Ocean, Babylon Club
Kapo, Por Si Alguien Nos Escucha - GANADOR
Latin Mafia, Todos Los Días Todo El Día
Quevedo, Buenas Noches
“Latin Pop Albums” Sello Discográfico del Año
Insterscope Capitol Labels Group
Sony Music Latin - GANADOR
Universal Music Enterprises
Universal Music Latin Entertainment
Warner Latina
Tropical
Artista Tropical del Año, Solista
Elvis Crespo
Jerry Rivera
Marc Anthony
Prince Royce
Romeo Santos - GANADOR
Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo
Aventura - GANADORES
Chino & Nacho
Grupo Niche
La Sonora Dinamita
Monchy & Alexandra
Canción Tropical del Año
Bad Bunny, “Baile Inolvidable”
Grupo Frontera & Romeo Santos, “Ángel”
Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido” - GANADORA
Rauw Alejandro, “Tú Con Él”
Xavi & Manuel Turizo, “En Privado”
“Tropical Airplay” Sello Discográfico del Año
Grupo Frontera
Insterscope Capitol Labels Group
Rimas
Sony Music Latin - GANADOR
Warner Latina
Álbum Tropical del Año
Grupo Kual? Dinastía Pedraza, Los Reyes De La Cumbia Sonidera: En México
Los Hermanos Rosario, Grandes Éxitos
Natti Natasha, En Amargue
Prince Royce, Eterno
Rubby Pérez, Rubby Pérez ¡Grandes Éxitos! - GANADOR
“Tropical Albums” Sello Discográfico del Año
Discos Fuentes
Sony Music Latin - GANADOR
The Orchard
Universal Music Enterprises
Universal Music Latin Entertainment
Regional mexicano
Artista Regional Mexicano del Año, Solista
Ivan Cornejo
Junior H
Netón Vega
Peso Pluma - GANADOR
Tito Double P
Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo
Clave Especial
Fuerza Regida - GANADOR
Grupo Frontera
Julión Álvarez y Su Norteño Banda
Los Tigres del Norte
Canción Regional Mexicana del Año
Fuerza Regida & Grupo Frontera, “Me Jalo”
Fuerza Regida, “Por Esos Ojos”
Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda” - GANADORES
Peso Pluma & Netón Vega, “La Patrulla”
Tito Double P & Peso Pluma, “Dos Días”
“Regional Mexican Airplay” Sello Discográfico del Año
Afinarte
Azteca
Socios
Sony Music Latin
Universal Music Latin Entertainment - GANADOR
Álbum Regional Mexicano del Año
Fuerza Regida, 111XPANTÍA
Ivan Cornejo, Mirada
Netón Vega, Mi Vida Mi Muerte
Peso Pluma, Éxodo
Tito Double P, Incómodo - GANADOR
“Regional Mexican Albums” Sello Discográfico del Año
Double P Records - GANADOR
Interscope Capitol Labels Group
Sony Music Latin
Universal Music Latin Entertainment
Warner Latina
Latin Rhythm
Artista “Latin Rhythm” del Año, Solista
Bad Bunny - GANADOR
Feid
Kapo
Karol G
Rauw Alejandro
Artista “Latin Rhythm” del Año, Dúo o Grupo
Alexis & Fido
Baby Rasta & Gringo - GANADORES
J-King & Maximan
Jowell & Randy
Mambo Kingz
Canción “Latin Rhythm” del Año
Bad Bunny, “DTMF” - GANADOR
Bad Bunny, “EOO”
Bad Bunny, “Nuevayol”
Rauw Alejandro & Bad Bunny, “Qué Pasaría…”
Rauw Alejandro & Romeo Santos, “Khe?”
“Latin Rhythm Airplay” Sello Discográfico del Año
Interscope Capitol Labels Group
Rimas
Sony Music Latin - GANADOR
Universal Music Latin Entertainment
Warner Latina
Álbum “Latin Rhythm” del Año
Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos - GANADOR
FloyyMenor, El Comienzo
Karol G, Tropicoqueta
Omar Courtz, Primera Musa
Rauw Alejandro, Cosa Nuestra
“Latin Rhythm Albums” Sello Discográfico del Año
Interscope Capitol Labels Group
Rimas - GANADOR
Sony Music Latin
United Masters
Universal Music Latin Entertainment
CATEGORÍAS ESCRITOR / PRODUCTOR / EDITORA
Compositor del Año
Armenta
Bad Bunny
Jorsshh
Netón Vega - GANADOR
Roberto “La Paciencia”
Editorial del Año
Downtown DMP Songs,BMI
Josa Publishing,BMI
Sony Latin Music Publishing,LLC,BMI
Street Mob Publishing,BMI
Warner-Tamerlane Publishing Corp,BMI
Corporación Editorial del Año
Downtown Music Publishing
Rimas Entertainment
Sony Music Publishing - GANADOR
Universal Music
Warner Chappell Music
Productor del Año
Ernesto “Neto” Fernández - GANADOR
JOP
MAG
Roberto “La Paciencia”
Tito Double P
Editorial del Año
Downtown DMP Songs,BMI
Josa Publishing,BMI
Sony Latin Music Publishing,LLC,BMI
Street Mob Publishing,BMI - GANADOR
Warner-Tamerlane Publishing Corp,BMI