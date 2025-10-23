sábado 25  de  octubre 2025
PREMIOS

Bad Bunny arrasa en los Latin Billboard 2025: lista de ganadores

Miami se vistió de gala para celebrar al talento latino. El James L. Knight Center fue el escenario en donde las estrellas conmemoraron lo mejor de la música en español y a sus exponentes. Bad Bunny, Karol G y Fuerza Regida fueron los máximos ganadores de la velada

Bad Bunny recibe el premio al Top Latin Album del Año por Debí Tirar Más Fotos, en los Premios Latin Billboard 2025 en el James L. Knight Center el 23 de octubre de 2025 en Miami, Florida.

Cortesía/ Telemundo / Vía Getty Images
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Bad Bunny se consagró una vez más como el mayor exponente de la música latina en la actualidad. El Conejo Malo se alzó con 11 premios en la edición 2025 de los Latin Billboard, una ceremonia que estuvo marcada por destacadas presentaciones en vivo y reconocimientos especiales que transcendieron las categorías musicales.

En este sentido, el astro boricua recibió de manos de la actriz, bailarina y cantante Rita Moreno el Premio Billboard Artista Latino del Siglo 21. Al subir al escenario, Benito se mostró honrado y bailó salsa junto a la leyenda del mundo del entretenimiento.

Bad Bunny se presenta en el escenario de los Premios de la Música iHeartRadio 2025 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, el 17 de marzo de 2025.
POLÉMICA

NFL reitera que Bad Bunny se presentará en el Super Bowl
PREMIOS

Estos son los finalistas de los Latin Billboard 2025

Por su parte, Karol G obtuvo seis premios, seguida de Fuerza Regida con cinco.

En la cita, también hubo reconocimientos especiales: Laura Pausini recibió el Premio Billboard Ícono, Elvis Crespo el Premio Billboard Salón de la Fama, y Peso Pluma el primer Premio Billboard Vanguardia, el cual le fue entregado por su novia, la intérprete Kenia Os.

Lista de Ganadores

A continuación, DIARIO LAS AMÉRICAS presenta la lista de ganadores de los Latin Billboard 2025:

Artistas

Artista del Año

Bad Bunny - GANADOR

Fuerza Regida

Peso Pluma

Rauw Alejandro

Tito Double P

Artista del Año, Debut

Aleman

Clave Especial

FloyyMenor

Kapo

Netón Vega - GANADOR

Gira del Año

Aventura

Chayanne

Luis Miguel

Rauw Alejandro

Shakira - Ganadora

Artista Crossover del Año

Ayra Starr

Benny blanco - GANADOR

Bruno Mars

ROSÉ

Rvssian

Ty Dolla $ign

Global 200 Artista Latino del Año

Bad Bunny - GANADOR

Fuerza Regida

Karol G

Netón Vega

Tito Double P

Canciones

Global 200 Canción Latina del Año

Bad Bunny, “Baile Inolvidable”

Bad Bunny, “DTMF”

Bad Bunny, “Nuevayol”

Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido” - GANADORA

Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”

“Hot Latin Song” Canción del Año

Bad Bunny, “Baile Inolvidable”

Bad Bunny, “DTMF” - GANADOR

Bad Bunny, “EOO”

Bad Bunny, “Nuevayol”

Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”

“Hot Latin Song”, Colaboración Vocal del Año

Fuerza Regida & Grupo Frontera, “Me Jalo”

Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda” - GANADORES

Rauw Alejandro & Bad Bunny, “Qué Pasaría…”

Rauw Alejandro & Romeo Santos, “Khe?”

Tito Double P & Peso Pluma, “Dos Días”

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Masculino

Bad Bunny - GANADOR

Netón Vega

Peso Pluma

Rauw Alejandro

Tito Double P

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Femenina

Karol G - GANADORA

Selena Gomez

Shakira

Yailin La Más Viral

Young Miko

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Dúo o Grupo

Clave Especial

Fuerza Regida - GANADORES

Grupo Frontera

Julión Álvarez y Su Norteño Banda

The Marias

“Hot Latin Songs” Sello Discográfico del Año

Double P

Interscope Capitol Labels Group

Rimas - GANADOR

Sony Music Latin

Warner Latina

Canción del Año, Latin Airplay

Fuerza Regida & Grupo Frontera, “Me Jalo”

Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido” - GANADORA

Natti Natasha, “Desde Hoy”

Rauw Alejandro & Romeo Santos, “Khe?”

Shakira, “Soltera”

Sello Discográfico del Año, Latin Airplay

Interscope Capitol Labels Group

Rimas

Sony Music Latin - GANADOR

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

Canción del Año, Ventas

Bad Bunny, “Baile Inolvidable”

Bad Bunny, “DTMF”

Bad Bunny, “Nuevayol”

Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido” - GANADORA

Xavi & Manuel Turizo, “En Privado”

Canción del Año, Streaming

Bad Bunny, “Baile Inolvidable”

Bad Bunny, “DTMF” - GANADOR

Bad Bunny, “Nuevayol”

Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”

Álbumes

“Top Latin Album” del Año

Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos - GANADOR

Netón Vega, Mi Vida Mi Muerte

Peso Pluma, Éxodo

Rauw Alejandro, Cosa Nuestra

Tito Double P, Incómodo

“Top Latin Albums” Artista del Año, Masculino

Bad Bunny - GANADOR

Junior H

Peso Pluma

Rauw Alejandro

Tito Double P

“Top Latin Albums” Artista del Año, Femenina

Becky G

Cazzu

Kali Uchis

Karol G - GANADORA

Shakira

“Top Latin Albums” Artista del Año Dúo o Grupo

Aventura

Clave Especial

Fuerza Regida - GANADORES

Grupo Frontera

Julión Álvarez y Su Norteño Banda

“Top Latin Albums” Sello Discográfico del Año

Double P

Interscope Capitol Labels Group

Rimas

Sony Music Latin - GANADOR

Universal Music Latin Entertainment

Latin pop

Artista “Latin Pop” del Año, Solista

Danny Ocean

Enrique Iglesias

Kali Uchis

Luis Fonsi

Shakira - GANADORA

Artista “Latin Pop” del Año, Dúo o Grupo

Ha*Ash

Jesse & Joy

Maná - GANADORES

Morat

Sin Bandera

Canción “Latin Pop” del Año

Danny Ocean & Kapo, “Imagínate”

Maluma, “Cosas Pendientes”

Rauw Alejandro, “Carita Linda”

Selena Gomez, benny blanco & The Marias, “Ojos Tristes”

Shakira, “Soltera” - GANADORA

“Latin Pop Airplay” Sello Discográfico del Año

AP Global

Interscope Capitol Labels Group

Sony Music Latin - GANADOR

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

Álbum “Latin Pop” del Año

Cazzu, Latinaje

Danny Ocean, Babylon Club

Kapo, Por Si Alguien Nos Escucha - GANADOR

Latin Mafia, Todos Los Días Todo El Día

Quevedo, Buenas Noches

“Latin Pop Albums” Sello Discográfico del Año

Insterscope Capitol Labels Group

Sony Music Latin - GANADOR

Universal Music Enterprises

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

Tropical

Artista Tropical del Año, Solista

Elvis Crespo

Jerry Rivera

Marc Anthony

Prince Royce

Romeo Santos - GANADOR

Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo

Aventura - GANADORES

Chino & Nacho

Grupo Niche

La Sonora Dinamita

Monchy & Alexandra

Canción Tropical del Año

Bad Bunny, “Baile Inolvidable”

Grupo Frontera & Romeo Santos, “Ángel”

Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido” - GANADORA

Rauw Alejandro, “Tú Con Él”

Xavi & Manuel Turizo, “En Privado”

“Tropical Airplay” Sello Discográfico del Año

Grupo Frontera

Insterscope Capitol Labels Group

Rimas

Sony Music Latin - GANADOR

Warner Latina

Álbum Tropical del Año

Grupo Kual? Dinastía Pedraza, Los Reyes De La Cumbia Sonidera: En México

Los Hermanos Rosario, Grandes Éxitos

Natti Natasha, En Amargue

Prince Royce, Eterno

Rubby Pérez, Rubby Pérez ¡Grandes Éxitos! - GANADOR

“Tropical Albums” Sello Discográfico del Año

Discos Fuentes

Sony Music Latin - GANADOR

The Orchard

Universal Music Enterprises

Universal Music Latin Entertainment

Regional mexicano

Artista Regional Mexicano del Año, Solista

Ivan Cornejo

Junior H

Netón Vega

Peso Pluma - GANADOR

Tito Double P

Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo

Clave Especial

Fuerza Regida - GANADOR

Grupo Frontera

Julión Álvarez y Su Norteño Banda

Los Tigres del Norte

Canción Regional Mexicana del Año

Fuerza Regida & Grupo Frontera, “Me Jalo”

Fuerza Regida, “Por Esos Ojos”

Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda” - GANADORES

Peso Pluma & Netón Vega, “La Patrulla”

Tito Double P & Peso Pluma, “Dos Días”

“Regional Mexican Airplay” Sello Discográfico del Año

Afinarte

Azteca

Socios

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment - GANADOR

Álbum Regional Mexicano del Año

Fuerza Regida, 111XPANTÍA

Ivan Cornejo, Mirada

Netón Vega, Mi Vida Mi Muerte

Peso Pluma, Éxodo

Tito Double P, Incómodo - GANADOR

“Regional Mexican Albums” Sello Discográfico del Año

Double P Records - GANADOR

Interscope Capitol Labels Group

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

Latin Rhythm

Artista “Latin Rhythm” del Año, Solista

Bad Bunny - GANADOR

Feid

Kapo

Karol G

Rauw Alejandro

Artista “Latin Rhythm” del Año, Dúo o Grupo

Alexis & Fido

Baby Rasta & Gringo - GANADORES

J-King & Maximan

Jowell & Randy

Mambo Kingz

Canción “Latin Rhythm” del Año

Bad Bunny, “DTMF” - GANADOR

Bad Bunny, “EOO”

Bad Bunny, “Nuevayol”

Rauw Alejandro & Bad Bunny, “Qué Pasaría…”

Rauw Alejandro & Romeo Santos, “Khe?”

“Latin Rhythm Airplay” Sello Discográfico del Año

Interscope Capitol Labels Group

Rimas

Sony Music Latin - GANADOR

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

Álbum “Latin Rhythm” del Año

Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos - GANADOR

FloyyMenor, El Comienzo

Karol G, Tropicoqueta

Omar Courtz, Primera Musa

Rauw Alejandro, Cosa Nuestra

“Latin Rhythm Albums” Sello Discográfico del Año

Interscope Capitol Labels Group

Rimas - GANADOR

Sony Music Latin

United Masters

Universal Music Latin Entertainment

CATEGORÍAS ESCRITOR / PRODUCTOR / EDITORA

Compositor del Año

Armenta

Bad Bunny

Jorsshh

Netón Vega - GANADOR

Roberto “La Paciencia”

Editorial del Año

Downtown DMP Songs,BMI

Josa Publishing,BMI

Sony Latin Music Publishing,LLC,BMI

Street Mob Publishing,BMI

Warner-Tamerlane Publishing Corp,BMI

Corporación Editorial del Año

Downtown Music Publishing

Rimas Entertainment

Sony Music Publishing - GANADOR

Universal Music

Warner Chappell Music

Productor del Año

Ernesto “Neto” Fernández - GANADOR

JOP

MAG

Roberto “La Paciencia”

Tito Double P

Editorial del Año

Downtown DMP Songs,BMI

Josa Publishing,BMI

Sony Latin Music Publishing,LLC,BMI

Street Mob Publishing,BMI - GANADOR

Warner-Tamerlane Publishing Corp,BMI

