Bad Bunny canta con James Corden en el "Carpool Karaoke"

“El primer concepto del artista que quería ser era este tipo de artista que no revelan su identidad, quería usar una máscara de conejo. Nunca quise ser tan famoso, así que luego simplemente seguí el flow”, explicó el artista.

La conversación entre Corden y el boricua se pasó por diversos temas, entre los que destacó el interés de Bad Bunny por la lucha libre en sus canciones.

“En mis canciones tengo muchas referencias de lucha libre. En la WWE se percataron y quisieron hacer algo conmigo. Me ofrecieron ser referee, pero yo les dije ‘quiero pelear’”, señaló.

Benito también aprovechó la oportunidad para enseñarle a Corden algunos movimientos de esta disciplina. El luchador de la WWE Rey Mysterio estuvo presente y ayudó al artista urbano a enseñarle al conductor, cantante y actor británico algunos trucos del deporte.

Bad Bunny y James Corden interpretaron juntos los éxitos Dakiti, tema original de Benito y Jhay Cortez; I Like It Like That, canción que interpreta con Cardi B y J Balvin; y uno de sus más recientes sencillos Tití Me Preguntó, de su álbum Un Verano Sin Ti.

Benito rompe récords en Youtube

El himno del trap Soy Peor, de Bad Bunny, obtuvo más de mil millones de vistas en Youtube, lo que convirtió al videoclip en la décima producción audiovisual del puertorriqueño con esta cifra de visualizaciones.

Lanzada en 2016 y producida por el propio Bad Bunny, la canción fue uno de sus primeros éxitos en la industria musical.

El video de Soy Peor es el décimo audiovisual del artista como cantante principal, artista invitado o colaborador en obtener este logro. No obstante, en la plataforma musical, el video de La Jumpa de Bad Bunny con Arcangel está el puesto 81 de la lista U.S. Top Songs, mientras que Ojitos Lindos en el puesto 25 y Tití me preguntó en el cuarto lugar.

Benito Antonio Martínez Ocasio figura en el segundo lugar de la lista de YouTube U.S. Top Artists y el quinto en la Global Top Artists.

