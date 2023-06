Bad Bunny confirma colaboración con el rapero Travis Scott

El boricua no dio detalles sobre el proyecto, y aseveró que la producción no es reciente, y que desde hace un tiempo se está trabajando en ella. Sin embargo, el intérprete de Me porto bonito aseguró que no está convencido en si lanzará un nuevo tema, pues él se propuso dedicar el 2023 para descansar y enfocarse en su salud física y mental.

“Se lleva trabajando hace mucho tiempo. Yo creo que Travis lleva trabajando, por lo que se ha visto, mucho tiempo en su producción. No sé si sacaré una canción (este año) si me gusta lo suficiente, pero no lo tengo claro. He dicho que este año era para descansar”.

Esta sería la primera colaboración entre ambos artistas. No obstante, no sorprende a muchos de sus seguidores, pues en mayo se filtró un fragmento de una canción cuyas voces se atribuyeron a Bad Bunny y Travis Scott. La información no fue desmentida por ninguno de los artistas, y el productor musical BNYX citó el tuit de la filtración con unos emojis que avivaron las conjeturas de los fanáticos, informó la revista Billboard.

Aunque se desconoce cuándo será el estreno de la canción, así como tampoco se sabe el nombre de la misma; los expertos no desestiman que sea otro gran récord del cantante puertorriqueño, quien acumula una serie de éxitos en la industria musical. Su disco Un verano sin ti estuvo 13 semana liderando la lista Billboard 200, y tuvo cuatro canciones en el top 10 del Hot 100.

Por su parte, el último álbum de Scott, Utopia, estuvo tres semanas en la cima de Billboard 200.

La confirmación de esta colaboración llega pocos días después de que se anunciara que Sony canceló el spin-off de Spider-Man, El Muerto, cinta que protagonizaría Benito Antonio Martínez Ocasio, y que estaría dirigida por Jonás Cuarón, hijo del cineasta mexicano Alfonso Cuarón.

