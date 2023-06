Bad Bunny niega rumores sobre embarazo de Kendall Jenner

Captura de pantalla/Youtube/ The Late Late Show

MIAMI.- Los rumores de una presunta relación entre Bad Bunny y Kendall Jenner no paran. Los mismos se alimentan con cada fotografía que se filtra en la que ambos aparecen juntos. Hasta los momentos, ni el cantante ni la modelo han confirmado el romance; sin embargo, en los últimos días por las redes corre que la empresaria y el boricua están a la espera de su primer hijo.

El chisme inició luego de que en el cuarto episodio de la tercera temporada del reality show The Kardashians, a Kendall se le pregunta por un embarazo y ella sonríe. No obstante, parece que muchos no vieron el episodio completo, pues segundos más tarde, la dueña de la empresa tequilera 818 explica que es su yegua la que está embarazada.

Para calmar las llamas, Bad Bunny aseguró que los rumores que los fanáticos crean le causan gracia, y que el tema del embarazo es un fake news más que surge en torno a él.

“Yo creo que eso siempre ha existido y siempre va a existir. Es gracioso. Me entristece y es lamentable a la misma vez, no por mí, pero más por las personas (que propagan el chisme) porque es cómico ver cómo hablan con seguridad. Es como, ‘qué tontos son, no tienen ni idea de lo que hablan”, comentó Benito Antonio Martínez Ocasio a Yahoo News.

Igualmente, el Conejo Malo resaltó que la fama lo ha hecho un blanco fácil para que se genere información falsa.

“Te acostumbras con el tiempo. No es la primera vez. Cuando uno está expuesto a la fama y a este ambiente, ahora cualquiera puede decir cualquier cosa sobre ti”, aseveró.

Por último, Bad Bunny manifestó que él continúa con su vida y trata de que los chismes no le afecten. “El antídoto es estar seguro de quien tú eres y disfrutar la vida tanto como yo lo hago. Porque al final del día, yo soy el único que sabe y él único claro sobre lo que siento”.

FUENTE: REDACCIÓN