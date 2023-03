Bad Bunny destaca en la primera portada en español de Time

La carátula del impreso muestra al boricua parado de perfil y vestido con un traje negro que es decorado con una flor color pastel en el lado izquierdo de su pecho. En su cuello y sus manos, cadenas y anillos complementan el estilismo de esta sesión. Su mirada se ve perdida entre sus pensamientos de anhelo.

“No voy a hacer otra cosa para que a ti te guste”, reza el enunciado que la famosa revista tomó de la entrevista que se le realizó al artista, y que fue sobrepuesta en la imagen del boricua.

El tema de la publicación es El Mundo de Bad Bunny.

Benito Martínez Ocasio ha arrasado año tras año, desde que saltó a la fama en 2016 con la canción Diles. Y, aunque inició el 2023 entre polémicas escenas con fanáticos, demandas y amoríos, el artista sigue cosechando el éxito que el esfuerzo de su trabajo le ha dejado, como poder encabezar el cartel de artistas que dirán presentes en Coachella.

“Solo quiero ser yo mismo. Muchas leyendas han actuado en Coachella pero nadie como yo. Nunca ha habido un Benito actuando en Coachella. Y eso es lo bueno para mí“, explicó a Time.

Sin embargo, sobre su éxito y las implicaciones de sus acciones, Bad Bunny señaló que pese a ser famoso no deja de ser un ser humano que puede equivocarse.

“No me importa la fama. No me importa esa presión de la que hablábamos. No me importa eso. Soy una persona. Soy un ser humano y cometo errores. Siempre he dicho que voy a vivir como quiera. Pero yo nunca me limito de hacer de una manera o actuar de una manera por lo que van a decir o pensar, no. Soy famoso y no dejó de ser humano”, comentó.

También señaló sobre su incursión en el séptimo arte, pero aseveró que la actuación no le apasiona tanto como lo hace la música, una pasión que siempre estará primero.

“Siempre me gustó actuar, pero no más que la música. La música siempre primero. Entonces, cuando llegó la oportunidad de actuar, llegó gracias a mi fama y éxito en la música. Lo he probado y me gusta. La experiencia del Bullet Train fue súper cab**n”.

FUENTE: REDACCIÓN