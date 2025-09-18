jueves 18  de  septiembre 2025
FAMOSOS

Bad Bunny enfrenta demanda millonaria por "La Casita"

La demanda fue presentada contra Bad Bunny y las compañías Rimas Entertainment, Move Concerts y A1 Productions, que participaron en la producción de conciertos

Bad Bunny se presenta en el escenario de los Premios de la Música iHeartRadio 2025 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, el 17 de marzo de 2025.

Bad Bunny se presenta en el escenario de los Premios de la Música iHeartRadio 2025 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, el 17 de marzo de 2025.

AFP/Kevin Winter
Por Patricia Guillén

MIAMI.- El ícono urbano Bad Bunny enfrenta una nueva batalla legal en Puerto Rico. Román Carrasco Delgado, un hombre de 84 años y dueño de la casa conocida como La Casita, presentó una demanda millonaria contra el artista y varias compañías vinculadas a su equipo de producción, alegando el uso indebido de su propiedad en proyectos musicales y en los conciertos de la residencia No Me Quiero Ir de Aquí.

Según el documento judicial, Carrasco reclama que su vivienda, ubicada en Humacao, fue utilizada sin consentimiento claro como escenario en el cortometraje Debí Tirar Más Fotos, estrenado en enero de este año. Además, asegura que la imagen de la casa sirvió de modelo para construir la réplica que se convirtió en pieza central de los espectáculos que Bad Bunny ofreció en el Coliseo de Puerto Rico.

Lee además
El artista puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, posa durante el desfile de la colección de ropa masculina prêt-à-porter primavera/verano 2025 de Dior, en el marco de la Semana de la Moda de París, el 21 de junio de 2024.
MÚSICA

Bad Bunny celebra a Puerto Rico con concierto global sorpresa
Bad Bunny se presenta en el escenario de los Premios de la Música iHeartRadio 2025 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, el 17 de marzo de 2025.
MÚSICA

Bad Bunny cierra su histórica residencia en Puerto Rico

El demandante sostiene que firmó un documento en la pantalla de un teléfono celular sin poder leer ni entender los términos, ya que no sabe leer ni escribir. En su versión, nunca se le informó que la casa sería replicada para conciertos, mercancía o material promocional, y que únicamente se le habló del cortometraje.

Carrasco denuncia también que la exposición mediática le ha generado serios problemas de privacidad: asegura que decenas de personas visitan a diario su hogar para tomar fotografías y grabar videos, lo que ha afectado su tranquilidad. Por ello reclama una compensación por daños emocionales, angustia mental y explotación comercial.

$6 millones

En total, solicita 6 millones de dólares en indemnización: 5 millones por enriquecimiento injusto y un millón adicional por daños emocionales. La demanda fue presentada contra Bad Bunny y las compañías Rimas Entertainment, Move Concerts y A1 Productions, que participaron en la producción de los conciertos y materiales relacionados.

Hasta el momento, ni el artista ni sus representantes han emitido comentarios sobre el caso. El proceso judicial buscará determinar si existió consentimiento válido y si se produjeron beneficios económicos indebidos a costa de la imagen de la vivienda.

La Casita se convirtió en un símbolo de la residencia No Me Quiero Ir de Aquí, un espacio íntimo dentro de la escenografía en el que Bad Bunny compartía momentos especiales con sus invitados. Sin embargo, lo que fue un detalle entrañable para miles de fanáticos ahora podría transformarse en un conflicto millonario con implicaciones legales para el cantante.

Temas
Te puede interesar

Bad Bunny explica porqué no lleva su gira a EEUU

Suspenden "Jimmy Kimmel Live!" tras comentarios sobre muerte Charlie Kirk

Beéle enfrenta demanda por video íntimo con Isabella Ladera

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El ministro de Interior de Maduro, Diosdado Cabello, dijo que en la Operación Relámpago del Catatumbo decomisaron 16.308 kilos de cocaína. video
NARCOTRÁFICO

Testigo clave: Diosdado Cabello autoriza todo envío de cocaína que sale por el Caribe desde Venezuela

Una patrulla policial detrás de la cinta amarilla custodia el área del crimen. 
CALIFORNIA

Cadáver descuartizado y descompuesto hallado en auto Tesla de rapero es de adolescente hispana

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
EEUU

Trump celebra cierre del programa de Jimmy Kimmel por comentarios sobre Kirk: "Excelente noticia para EEUU"

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.
BANCO CENTRAL

Sin sorpresas, la Reserva Federal hace un mínimo recorte en la tasa referencial de interés

El presidente de Estados Uniodos Donald J. Trump dialoga con el Rey Carlos III en el Palacio Real.
Política exterior

Presidente Trump comienza su visita oficial en el Reino Unido

Te puede interesar

El presidente Donald J. Trump y el primer ministro británico, Keir Starmer, durante un evento económico en Chequers, a 70 km de Londres.
POLíTICA EXTERIOR

Trump se reúne con Starmer en su segundo día de visita oficial al Reino Unido

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El congresista Carlos Giménez y el director del FBI, Kash Patel.
REACCIONES

Anuncio del FBI sobre despliegue federal en Miami divide a legisladores de Florida

Monumento a Charlie Kirk.
HOMENAJE

Anuncian monumento a Charlie Kirk en universidad de Florida con respaldo de gobernador DeSantis

Imagen referencial.
RESPUESTA MUNICIPAL

Miami Beach impulsa plan para que negocios prohíban armas tras fallo de porte visible

El régimen de la isla utiliza todas las herramientas intimidatorias posibles para quebrar a Maykel ‘Osorbo’ Castillo y a Luis Manuel Otero Alcántara.
WASHINGTON

EEUU denuncia la delicada situación del preso político Otero Alcántara