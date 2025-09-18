jueves 18  de  septiembre 2025
Suspenden "Jimmy Kimmel Live!" tras comentarios sobre muerte Charlie Kirk

Fuentes cercanas a la cadena indicaron que Jimmy Kimmel aclararía sus comentarios en el siguiente episodio, pero la presión aceleró la suspensión del programa

Captura de pantalla/ Youtube/ Jimmy Kimmel Live
Por Patricia Guillén

MAMI.- La cadena estadounidense ABC decidió suspender indefinidamente el programa nocturno Jimmy Kimmel Live! luego de los comentarios realizados por su conductor sobre la muerte del activista conservador Charlie Kirk. La decisión llega tras una serie de críticas de emisoras locales, autoridades federales y figuras públicas, que consideraron los comentarios de Kimmel ofensivos y fuera de lugar.

El pasado lunes 15 de septiembre, durante su monólogo, Jimmy Kimmel sugirió que el presunto asesino de Kirk, Tyler Robinson, podría estar vinculado a posiciones políticas republicanas pro-Trump, a pesar de que informes policiales y declaraciones de familiares indicaban que tenía inclinaciones políticas de izquierda. Esta afirmación fue ampliamente criticada por su inexactitud y por el riesgo de polarizar aún más el debate político en Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
EEUU

Trump celebra cierre del programa de Jimmy Kimmel por comentarios sobre Kirk: "Excelente noticia para EEUU"
La influencer venezolana Isabella Ladera y la cantante colombiano Béele llegan a la 37ª edición de los Premios Lo Nuestro de Univision en el Kaseya Center en Miami, Florida, el 20 de febrero de 2025.
FAMOSOS

Beéle enfrenta demanda por video íntimo con Isabella Ladera

La reacción no se hizo esperar. Nexstar Media Group, dueño de 23 emisoras afiliadas a ABC, anunció que retiraría el programa de su programación, calificando los comentarios como: “insensibles e inapropiados en un momento crítico del discurso político nacional”. Además, el presidente de la FCC, Brendan Carr, condenó las declaraciones y advirtió que podrían considerarse medidas regulatorias contra ABC y su empresa matriz, Disney.

Trump celebra medida

Fuentes cercanas a la cadena indicaron que Kimmel planeaba aclarar sus comentarios en el siguiente episodio, pero la presión mediática y política aceleró la suspensión del programa. Incluso el presidente Donald Trump celebró la medida a través de su red social Truth Social, calificando la suspensión como: una “buena noticia para Estados Unidos” y criticando la audiencia del programa.

La controversia ha reabierto el debate sobre los límites de la libertad de expresión en los medios de comunicación, la influencia de la política en la programación televisiva y la responsabilidad de los presentadores en temas sensibles. Organizaciones como el Sindicato de Periodistas Alemanes criticaron la suspensión, considerándola una erosión de la libertad de prensa y expresión.

Por ahora, ABC no ha anunciado si ni cuándo Jimmy Kimmel Live! regresará al aire, dejando abierta la incertidumbre sobre el futuro de uno de los programas nocturnos más reconocidos de la televisión estadounidense.

