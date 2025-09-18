jueves 18  de  septiembre 2025
FAMOSOS

Beéle enfrenta demanda por video íntimo con Isabella Ladera

En la demanda, con fecha del 15 de septiembre, Ladera sostiene que el material estaba bajo resguardo únicamente de ella y del artista

La influencer venezolana Isabella Ladera y la cantante colombiano Béele llegan a la 37ª edición de los Premios Lo Nuestro de Univision en el Kaseya Center en Miami, Florida, el 20 de febrero de 2025.

La influencer venezolana Isabella Ladera y la cantante colombiano Béele llegan a la 37ª edición de los Premios Lo Nuestro de Univision en el Kaseya Center en Miami, Florida, el 20 de febrero de 2025.

AFP/Giorgio Viera
Por Patricia Guillén

MIAMI.- La influencer venezolana Isabella Ladera interpuso formalmente una demanda en Miami contra el cantante colombiano Beéle, a quien acusa de haber filtrado sin su consentimiento un video sexual en el que ambos aparecen.

En el documento judicial, Ladera sostiene que el material estaba bajo resguardo únicamente de ella y del artista, por lo que responsabiliza directamente al intérprete de temas como Mi Vicio y Loco. La demanda reclama una compensación económica por daños emocionales, afectación a su dignidad y perjuicios a su reputación pública.

Lee además
Bad Bunny se presenta en el escenario de los Premios de la Música iHeartRadio 2025 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, el 17 de marzo de 2025.
FAMOSOS

Bad Bunny enfrenta demanda millonaria por "La Casita"
Fuentes cercanas a la cadena indicaron que Jimmy Kimmel aclararía sus comentarios en el siguiente episodio, pero la presión aceleró la suspensión del programa

Suspenden "Jimmy Kimmel Live!" tras comentarios sobre muerte Charlie Kirk

“Esta es una de las traiciones más crueles que he vivido”, expresó la influencer en un comunicado, donde además denunció haber sido víctima de burlas y violencia digital desde que el video comenzó a circular. También recalcó que nunca autorizó la difusión del archivo y que su decisión de acudir a la justicia responde a la necesidad de defender su privacidad.

Beéle niega acusaciones

Por su parte, el equipo legal de Beéle negó las acusaciones y aseguró que el artista no participó en la filtración del material. Sus abogados calificaron de infundada la denuncia y adelantaron que tomarán las medidas necesarias para proteger su nombre y carrera.

El caso llega en un momento de consolidación para Beéle en la escena urbana, donde ha ganado notoriedad con colaboraciones internacionales y una creciente base de fanáticos. Sin embargo, la demanda interpuesta por Ladera abre un nuevo capítulo que podría tener repercusiones legales y mediáticas significativas.

La justicia de Miami deberá determinar ahora si existen pruebas que sustenten la acusación y qué tipo de sanciones o compensaciones podrían derivarse del proceso. Mientras tanto, la disputa entre Isabella Ladera y Beéle se mantiene en el centro de la atención pública, evidenciando la gravedad de los delitos asociados a la filtración y difusión no consentida de material íntimo.

Temas
Te puede interesar

Disney confirma "Camp Rock 3" con los Jonas Brothers de regreso

Cineasta Jafar Panahi representa a Francia en los Óscar

Gary Nader Art Centre se despide de "Botero Immersed"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El ministro de Interior de Maduro, Diosdado Cabello, dijo que en la Operación Relámpago del Catatumbo decomisaron 16.308 kilos de cocaína. video
NARCOTRÁFICO

Testigo clave: Diosdado Cabello autoriza todo envío de cocaína que sale por el Caribe desde Venezuela

Una patrulla policial detrás de la cinta amarilla custodia el área del crimen. 
CALIFORNIA

Cadáver descuartizado y descompuesto hallado en auto Tesla de rapero es de adolescente hispana

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
EEUU

Trump celebra cierre del programa de Jimmy Kimmel por comentarios sobre Kirk: "Excelente noticia para EEUU"

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.
BANCO CENTRAL

Sin sorpresas, la Reserva Federal hace un mínimo recorte en la tasa referencial de interés

El presidente de Estados Uniodos Donald J. Trump dialoga con el Rey Carlos III en el Palacio Real.
Política exterior

Presidente Trump comienza su visita oficial en el Reino Unido

Te puede interesar

El presidente Donald J. Trump y el primer ministro británico, Keir Starmer, durante un evento económico en Chequers, a 70 km de Londres.
POLíTICA EXTERIOR

Trump se reúne con Starmer en su segundo día de visita oficial al Reino Unido

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El congresista Carlos Giménez y el director del FBI, Kash Patel.
REACCIONES

Anuncio del FBI sobre despliegue federal en Miami divide a legisladores de Florida

Monumento a Charlie Kirk.
HOMENAJE

Anuncian monumento a Charlie Kirk en universidad de Florida con respaldo de gobernador DeSantis

Imagen referencial.
RESPUESTA MUNICIPAL

Miami Beach impulsa plan para que negocios prohíban armas tras fallo de porte visible

El régimen de la isla utiliza todas las herramientas intimidatorias posibles para quebrar a Maykel ‘Osorbo’ Castillo y a Luis Manuel Otero Alcántara.
WASHINGTON

EEUU denuncia la delicada situación del preso político Otero Alcántara