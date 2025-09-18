Beéle enfrenta demanda por video íntimo con Isabella Ladera

La influencer venezolana Isabella Ladera y la cantante colombiano Béele llegan a la 37ª edición de los Premios Lo Nuestro de Univision en el Kaseya Center en Miami, Florida, el 20 de febrero de 2025.

MIAMI.- La influencer venezolana Isabella Ladera interpuso formalmente una demanda en Miami contra el cantante colombiano Beéle, a quien acusa de haber filtrado sin su consentimiento un video sexual en el que ambos aparecen.

En el documento judicial, Ladera sostiene que el material estaba bajo resguardo únicamente de ella y del artista, por lo que responsabiliza directamente al intérprete de temas como Mi Vicio y Loco. La demanda reclama una compensación económica por daños emocionales, afectación a su dignidad y perjuicios a su reputación pública.

“Esta es una de las traiciones más crueles que he vivido”, expresó la influencer en un comunicado, donde además denunció haber sido víctima de burlas y violencia digital desde que el video comenzó a circular. También recalcó que nunca autorizó la difusión del archivo y que su decisión de acudir a la justicia responde a la necesidad de defender su privacidad.

Beéle niega acusaciones

Por su parte, el equipo legal de Beéle negó las acusaciones y aseguró que el artista no participó en la filtración del material. Sus abogados calificaron de infundada la denuncia y adelantaron que tomarán las medidas necesarias para proteger su nombre y carrera.

El caso llega en un momento de consolidación para Beéle en la escena urbana, donde ha ganado notoriedad con colaboraciones internacionales y una creciente base de fanáticos. Sin embargo, la demanda interpuesta por Ladera abre un nuevo capítulo que podría tener repercusiones legales y mediáticas significativas.

La justicia de Miami deberá determinar ahora si existen pruebas que sustenten la acusación y qué tipo de sanciones o compensaciones podrían derivarse del proceso. Mientras tanto, la disputa entre Isabella Ladera y Beéle se mantiene en el centro de la atención pública, evidenciando la gravedad de los delitos asociados a la filtración y difusión no consentida de material íntimo.