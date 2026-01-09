Bad Bunny enfrenta millonaria demanda por uso de voz no autorizado

El rapero, cantante y compositor puertorriqueño Bad Bunny recibe el premio a la Mejor Canción Urbana por "LA MuDANZA" durante la 26.ª edición de los Premios Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, el 13 de noviembre de 2025.

MIAMI.- Una mujer identificada como Tainaly Serrano Rivera presentó una demanda contra Bad Bunny , acusándolo de haber utilizado sin consentimiento su voz en los temas Solo de mí, del álbum debut del boricua X 100pre, así como en EoO de su último álbum Debí Tirar Más Fotos.

La querella se interpuso en un Tribunal de Puerto Rico el 5 de enero por violación de la ley de derecho a la imagen que rige en el país, y solicita una indemnización de 16 millones de dólares en daños y perjuicios a Benito Martínez Ocasio, La Paciencia, cuyo nombre de pila es Roberto Rosado, y al sello discográfico del artista, Rimas Entertainment.

Motivo de la demanda

Según los documentos citados por la revista Billboard, la voz de Serrano Rivera se escucha en la frase: "Mira, puñeta, no me quiten el perreo".

La demandante asegura que grabó la frase a petición del socio productor de Bad Bunny, La Paciencia, en 2018, cuando ambos estudiaban juntos en la universidad.

"Al momento de la solicitud, no se explicó el propósito del audio. Tampoco se le informó a la demandante que su identidad sería utilizada y explotada comercialmente. No se discutió ningún tipo de compensación. No se firmó ningún contrato o acuerdo, ni licencia ni autorización alguna".

La demanda también destaca que Bad Bunny y sus colaboradores utilizaron el material en actuaciones en vivo durante la histórica residencia en San Juan sin autorización.