viernes 12  de  diciembre 2025
MÚSICA

México se consolida como epicentro musical con Bad Bunny y Dua Lipa

A menos de una semana de que el público se rindiera ante Dua Lipa, miles de personas se preparan para recibir al cantante boricua

El rapero, cantante y compositor puertorriqueño Bad Bunny recibe el premio a la Mejor Canción Urbana por LA MuDANZA durante la 26.ª edición de los Premios Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, el 13 de noviembre de 2025.&nbsp;

El rapero, cantante y compositor puertorriqueño Bad Bunny recibe el premio a la Mejor Canción Urbana por "LA MuDANZA" durante la 26.ª edición de los Premios Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, el 13 de noviembre de 2025. 

AFP/Valerie Macon

MÉXICO.- Ciudad de México se consolida como epicentro de los conciertos de grandes estrellas. A menos de una semana de que el público se rindiera a la británica Dua Lipa, miles de personas lucen la pava, el tradicional sombrero de palma puertorriqueño, para recibir a Bad Bunny.

"Benito es la súper estrella más grande en el mundo entero", dijo Gerardo Fernández, de 25 años, antes de entrar el miércoles por la noche a un abarrotado estadio, con capacidad para 65.000 espectadores.

Lee además
Dua Lipa asiste a la 50.ª Gala de los Premios Chaplin el 28 de abril de 2025 en la ciudad de Nueva York.
MÚSICA

Dua Lipa cierra gira por Latinoamérica en México con tributo a Selena
Dua Lipa asiste a la 50.ª Gala de los Premios Chaplin el 28 de abril de 2025 en la ciudad de Nueva York.
MÚSICA

Dua Lipa y Maná sorprenden con dueto de "Oye mi amor"

Fue el primero de los ocho conciertos que el boricua tiene agendados en esta capital. Después de su natal Puerto Rico y España, Ciudad de México es el sitio donde hará más presentaciones.

Los fans se han acostumbrado a este maratón musical: este año Shakira dio 12 presentaciones en México y la banda mexicana Zoé tuvo seis.

"Es la disponibilidad y la cantidad de artistas que están saliendo de gira, combinado con la demanda de boletos" para estos espectáculos, dice Guillermo Parra, director de eventos internacionales de Ocesa, la productora de estos conciertos.

Muchas veces los cantantes no planean tantas fechas, pero la demanda de boletos es tan grande que aumentan progresivamente sus presentaciones.

A las afueras del estadio donde se presentó el Conejo Malo, María Soriano, de 19 años, mostraba un letrero que decía "Migajeras de amor y de boletos: Bad Bunny 2025".

"Estoy tratando de conseguir un boleto a un precio razonable, porque están demasiado caros", explicó.

Su reto es complejo: desde que los boletos salieron a la venta, más de tres millones de personas intentaron adquirir uno en línea.

México está "hot"

Además de la fuerte demanda, a estas estrellas les gusta interactuar con el público mexicano.

"En cocina, en cultura (...), a muchísimos artistas les gusta venir a México y tomarse unos días para conocer esos restaurantes tan famosos que están en las listas del mundo", añade.

Dua Lipa se deleitó en famosas taquerías como el Califa de León, que en 2024 recibió una estrella Michelin.

Por su parte, Bad Bunny fue visto con una máscara plateada de Místico, un reconocido gladiador, durante una función de la tradicional lucha libre mexicana.

"El multigalardonado Bad Bunny vivió de cerca la mejor lucha libre del mundo, vibrando con cada caída y cada llave y... ¡luciendo nada menos que la máscara del Rey de Plata y Oro, Místico!", dijo en Instagram el Consejo Mundial de Lucha Libre, una de las empresas que organiza estas funciones.

Derrama millonaria

"Llévese la pava, la pava para el concierto", gritaba una vendedora afuera del concierto, mientras otros comerciantes vendían camisetas con la imagen de Bad Bunny y el nombre de su más reciente álbum Debí tirar más fotos.

La cámara de comercio, servicios y turismo de Ciudad de México estima que la presencia del artista dejará 3.228 millones de pesos (casi 180 millones de dólares) por la venta de boletos, así como en gastos en restaurantes, hospedajes y souvenirs.

"Este tipo de espectáculos no sólo consolidan a la Ciudad de México como epicentro cultural y de entretenimiento en América Latina, sino que también dinamiza la economía local", dijo el organismo en un comunicado.

La productora Ocesa estima que fans de unos 77 países asistirán a los conciertos en México, muchos proveniente de Estados Unidos.

Bad Bunny decidió no realizar su tour en el vecino del norte para evitar redadas de migración contra los hispanos.

El cantante puertorriqueño es importante para el mundo latino, dice Fidel Bueno, un mexicoestadounidense, de 39 años, que viajó desde Chicago. "La ausencia de Bad Bunny en Estados Unidos hace más intrigante venir y verlo", añade.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Taquería en México rinde honor a Dua Lipa durante gira por Latinoamérica

HBO comparte primeras imágenes de nueva temporada de "Euphoria"

Navidad en la encantadora ciudad de Quebec

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La cantautora y actriz estadounidense Lady Gaga.
CELEBRIDADES

Expulsan de concierto de Lady Gaga a hombre que atacó a Ariana Grande

Los narcosobrinos Efraín Campos Flores, Franqui Francisco Flores de Freitas y su tía Cilia Flores (centro), la esposa del dictador Nicolás Maduro.
Aumenta la presión

EEUU anuncia nuevas sanciones contra "narcosobrinos" de Maduro, un empresario y red de transporte petrolero

La laureada del Premio Nobel de la Paz, Maria Corina Machado (C-R), besa a su madre Corina Parisca Pérez mientras saluda a los simpatizantes reunidos fuera del Grand Hotel en Oslo, Noruega, en las primeras horas del 11 de diciembre de 2025.
NUEVA YORK

La larga y "aterradora" travesía marítima que hizo María Corina Machado para salir de Venezuela

Watson Island
TRANSACCIÓN POLÉMICA

Autorizan venta del "activo más valioso de Miami", ¿es un buen negocio?

El líder de la minoría demócrata en el Senado Chuck Schumer junto a su homólogo demócrata en la Cámara Baja, Hakeem Jeffries.
CONGRESO

Senado de EEUU rechaza dos proyectos rivales sobre el Obamacare

Te puede interesar

El presidente de EEUU, Donald Trump, durante una mesa redonda en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 10 de diciembre de 2025. 
OFENSIVA

Trump no tiene interés en "una guerra prolongada" en Venezuela, según la Casa Blanca

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Watson Island
TRANSACCIÓN POLÉMICA

Autorizan venta del "activo más valioso de Miami", ¿es un buen negocio?

El presidente ejecutivo de la firma MyPilow, Mike Lindell, uno de los más firmes defensores del presidente Donald J. Trump. 
POSTULACIóN

Mike Lindell, defensor de Trump, anuncia su campaña para gobernador en Minnesota

Aedes aegypti, presente en Florida, transmisor del dengue, zika, fiebre amarilla y chikunguña
SALUD

Descartan riesgo de propagación del oropuche en Florida, mientras crecen brotes de dengue y chikunguña en Cuba

Un agente de la Bolsa de Nueva York observa en las pantallas los indicadores del día.
LA BOLSA

Wall Street abre con resultados dispares por dudas sobre la IA